宋智孝新劇「魔女」造型一連串曝光！紅髮、華服、煙燻妝美到逆天

記者王則絲／台北報導

韓女星宋智孝因擔任韓綜《RUNNING MAN》固定班底而打開亞洲知名度，不過不要忘了她的本業可是演員！隨著宋智孝主演新劇《來魔女食堂吧》即將開播，網上已陸續釋出她的「魔女」造型，與平時大家看慣的素顏、淡妝截然不同，靠著濃烈的妝容和古典華服，智孝真真切切的化身為美豔魔女了，造型一曝光粉絲們無不驚嘆：「太美了！」

▲宋智孝新劇《來魔女食堂吧》即將開播。（圖／翻攝自IG）

宋智孝攜手南志鉉、蔡鍾協主演的新劇《來魔女食堂吧》，主要在講由宋智孝飾演的魔女，可以透過自己食堂的餐點，來實現人們的願望，而人們則必須付出相應代價，劇集即將在7月16日開播，粉絲們早已迫不及待了。

▲宋智孝新劇中的「魔女」造型引發話題。（圖／翻攝自IG）

今年39歲的宋智孝平常在《RUNNING MAN》中幾乎都是素顏、極淡妝容出鏡，甚至不惜扮醜不計形象，天然美女的形象深植人心，也正因為如此，當智孝認真化妝打扮起來時，加乘的美貌更令人感覺驚艷。在新劇《來魔女食堂吧》裡宋智孝挑戰了「魔女」的角色，所以在視覺造型上特別下功夫，最先釋出的宣傳獨照裡智孝穿著MSGM的深藍色印花裙裝搭配Roger Vivier鑽扣皮帶，加上冷豔妝容瞬間跳脫了呆萌的「懵智」，化身「美魔女」。

▲宋智孝開心在應援咖啡車前合照。（圖／翻攝自IG）

接著智孝也Po出了在片場拍攝的咖啡車合照，同時曝光其他造型，可以發現為打造魔女形象，智孝染了一頭紅髮，服裝上大多以古典、華麗風為主，充滿搶眼的印花，另外，還要搭配上尖尖形狀的長美甲才完美，妝容的部分強調冷色調的煙燻眼妝，以及勾人魂魄的美瞳，時髦華麗的裝扮一張張曝光，讓粉絲們更加期待：「這部劇的造型真的讓我期待死了！」、「美到逆天」、「女神降臨」、「讓人沉迷的美貌。」

▲更多已曝光的造型。（圖／翻攝自IG）

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