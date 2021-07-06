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伯爵珠寶上秀極光　Chaumet請LVMH集團少奶奶穿深V助陣

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▲▼ Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵Extraordinary Light系列朦朧暮光彩色藍寶石頂級珠寶項鍊。（圖／伯爵提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

正值巴黎高級訂製服發表期間，也是各大國際珠寶品牌發表高級珠寶的重要時刻，伯爵（PIAGET）於芳登廣場精品店上發表全新Extraordinary Lights 非凡之光頂級珠寶系列，從各式光影獲得靈感，創作慶典之光、奇幻光影、永恆光鏡三個主題珠寶與腕錶，一款名為「朦朧暮光」的項鍊鑲嵌27顆不同顏色並以漸變色排列的天然藍寶石，當中包括3顆珍罕的Padparadscha蓮花剛玉，品牌超過2年蒐集寶石才能成就此完美設計。

▲▼ Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）▲▼ Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵Extraordinary Light系列魔幻極光祖母綠頂級珠寶戒指（左），舞動極光超薄陀飛輪腕錶高級珠寶工藝腕錶。
 

不僅日與夜的光影啟發伯爵，大自然奇景的極光也成為靈感來源，伯爵打造一系列鑲嵌祖母綠與白鑽的項鍊、戒指與耳環，展現魔幻極光之美；珠寶錶的設計也精采，創作限量8只的舞動極光超薄陀飛輪腕錶高級珠寶工藝腕錶，面盤孔雀石特別以橫直紋交錯排列，由象徵極光的鑲嵌鑽石迴旋線條做區隔。

▲▼ Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵Extraordinary Light 系列幸福光芒濃彩黃鑽頂級珠寶耳環。

隸屬LVMH集團的法國珠寶品牌Chaumet，則於高級訂製服開展前幾天，於巴黎新修復的特色建築 Hôtel de la Marine 中舉辦了一場私密的名人晚宴，受邀貴賓包括集團少奶奶Natalia Vodianova、德國女星黛安克魯格（Diane Kruger）等名媛貴客，她們皆佩戴全新的Torsade de Chaumet珠寶亮相，品牌雖尚未公布珠寶細節，但已洩露此系列將是下一波主力了。

▲▼ Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）

▲LVMH集團少奶奶Natalia Vodianova出席自家品牌Chaumet晚宴，穿深V洋裝佩戴Torsade de Chaumet 項鍊和耳環。（圖／Chaumet提供，以下同）

▲▼ Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）

▲德國女星黛安克魯格佩戴Chaumet全新的Torsade de Chaumet頂級珠寶系列。

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關鍵字：

伯爵, PIAGET, Chaumet

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