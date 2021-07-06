不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？

即使再怎麼拼命工作賺錢也買不起車、買不起房，甚至連存到第一桶金都是天方夜譚......，你也曾經如此心灰意冷過嗎？平時若有關注國際新聞的職場人應該有看過關於中國「躺平主義」的新聞，而躺平主義這一詞其實就與前述所說的狀態相似，有不少人認為是源於現代社會的過度競爭導致年輕人極端的退出競爭風氣，下列編輯就帶大家來瞭解看看這個時事吧！

#什麼是躺平主義？

▲「躺平主義」興起（圖／翻攝自免費圖庫pixabay，下同）



「躺平」一詞其實早在中國百度貼吧就曾經出現過，直至今年才變成年輕人間廣為流行的網路詞語。之所以會引起共鳴是因為國內經濟、社會問題、現實環境使得現代年輕人普遍感到生活壓力大，極端者可能對生活感到毫無希望、沒有動力，因此出現「與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇『躺平』無欲無求」的處事態度。

#躺平主義帶來的影響有哪些？

不少人認為「躺平主義」其實就是「拒絕成為他人賺錢的機器和被剝削的奴隸」行為化表現，這類型的人通常抱有「反正努力也得不到想要的，乾脆別努力了！」的想法，其帶來的影響不容小覷，因為這群躺平主義者通常連帶具有低欲望的特徵，僅維持最低生存標準的模式可能會使得他們在工作表現上普遍不積極、不求上進，嚴重甚至會影響國家生產力、消費經濟等。

#躺平主義者自我檢視

看完前面簡單的介紹，各位職場人心中是否也暗自覺得好像跟自己的想法有點符合呢？接下來編輯會列出13項「躺平主義」可能會有的特徵表現，大家可以檢視看看自己中了幾點吧：

1.覺得自己一輩子也買不起房，乾脆不買房！

2.覺得自己一輩子也買不起車，乾脆不買車！

3.不打算結婚，因為覺得成立家庭壓力更大！

4.不打算生小孩，覺得養活自己都很困難了！

5.無欲無求不常消費，對維持基本生存以外的東西毫無興趣

6.即使有穩定收入還是覺得自己很窮、錢不夠花

7.覺得這個社會對年輕人苛刻待遇

8.覺得只要自己不努力，馬上就會被別人超越

9.覺得公司給予的薪資太低，付出不等於回報

10.認為即使自己再努力也無法進階上層階級

11.不想社交，因為覺得浪費時間、浪費錢

12.工作對於你的意義只是維持最低生存需求罷了

13.ＯＯ競爭這麼大，我很容易就被取代／我根本不會被看見

上述13點也許都曾經在你的腦海中閃過片刻，低潮期人人都有，雖然過度的競爭的確會給人帶來看不見盡頭的壓力，但如果因此躺平毫無作為，久而久之我們就真的失去了信心與動力。在變得如此極端之前，編輯整理了給此時在各行各業面臨激烈競爭的你們，9招重拾生活與工作的動力方式：

重拾生活與工作動力方式1：誠實面對自己與社會

要想重拾生活與工作動力，首先你得「坦然地面對自己與社會」，也許是正視自己的確因為先天環境資源不足導致輸在起跑點，或者秉持正向心態面對公司上的不公平、社會上的弱肉強食，先坦然地面對這些現實為自己打一劑強心針，才不會一遇到挫折就被打回原形。

重拾生活與工作動力方式2：設立內外在動機

第2個重拾生活與工作動力的方式就是「為自己設立動機」，包含內在與外在的動機，例如：在這家公司工作是希望可以獲得ＯＯ技能來充實自己，所以我應該將重點放於此處好好努力；參與這個活動是想獲取更好的名聲，因此我必須為此做好萬全準備。捫心自問自己的言行舉止是為了什麼？設立內外在動機的目的即是幫助你找到原因，讓你更有行動力！

重拾生活與工作動力方式3：制定目標

有了內外在動機之後，你就會擁有明確的方向，重拾生活與工作動力方式3就是為此方向「制定目標」，目標不只可以細化成每日待辦事項，還可以量化成自我評量的指標，最重要的是擁有目標就像一台機器有了馬達、電力一樣，你才有源源不絕的動力持續運作生活！

重拾生活與工作動力方式4：明確的待辦事項

第4個重拾生活與動力的方式為「建立明確的待辦事項」，有時候對生活提不起勁，是因為我們不知道現在應該要做什麼而懶散地荒廢一整日。如果前一晚提早計畫隔日的行程、待辦清單，那麼早上起床你就會知道今天有什麼事要完成、有什麼行程要處理了！雖然這個作法可以促使你不要一直「躺平」，但編輯的小建議是凡事量力而行，過多的事項反而會造成壓力而想逃避哦！

重拾生活與工作動力方式5：尋找值得模仿的對象

有時我們尋尋覓覓仍然找不到人生目標，或者不知道為何而努力，編輯建議大家可以「幻想」自己嚮往的生活為何？或者誰的生活正是你所憧憬的模樣？找個「值得效仿的對象」可以幫助在人生十字路口上茫然的你，往A走可能會像ＯＯ一樣，往B走可能會是另一個發展，將他人的經驗作為參考，可以降低你的焦慮感及不知所措。

重拾生活與工作動力方式6：獎勵機制

第6個重拾生活與工作動力的方式是常提到的「為自己設立獎勵機制」，通常獎勵給人的感覺即是正面的、開心的、有回饋的，藉由替自己設立目標，且每完成一項就給予ＯＯ當作鼓勵，可以讓你更有執行力！

重拾生活與工作動力方式7：適時地與自己對話

重拾生活與工作動力方式第7點「適時地與自己對話」是不少名人、成功人士積極推薦的方法，包括：冥想、留給自己娛樂時間、懂得欣賞與稱讚自己，別因為忙碌的生活而忽略自己，適時向內對話探索內心真正的聲音，也許你會聽見自己其實對現職工作感到不開心，或者你其實對ＯＯ職業充滿小熱情......，各位職場人有空也試試看吧！

重拾生活與工作動力方式8：生活 vs. 工作

重拾生活與工作動力方式第8點為「生活與工作間取得平衡」，科技的發達使得我們隨時隨地都在接收訊息，而現代人有部分壓力其實就源自於此，就像暴飲暴食一樣，短時間吃進了大量的東西卻來不及消化，最後可能造成胃痛或嘔吐，反而得不償失！

身為忙碌的職場人肯定也有工作與生活分不開的情況，不管是沒日沒夜地加班，下班了還得接收工作訊息、假日還要把案子企劃帶回家做......，這些無一不是壓力來源，也可能是壓倒駱駝的最後一根稻草。（真的直接「躺平」了啊！）編輯的作法是「建立工作儀式」，例如：睡前1小時關閉網路不接收任何訊息、下班打卡後就不處理任何工作訊息，假日若逼不得已要工作，平日也要補償回來不能虧待自己！（委屈累積久了也是一種壓力）

重拾生活與工作動力方式9：不要一成不變

第9個重拾生活與工作動力方式為「變化」，也就是不要過著一成不變的日子，而是適時給自己一些新的挑戰，例如：不要害怕麻煩而不敢承接新工作任務，也許在新工作中你會發現自己的另一項天賦；不要每天走一樣的路上下班，偶爾換條路走你可能會遇到新的人、發現有趣的事物，生活上的期待、驚喜你也可以自己創造！

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