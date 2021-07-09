職場小白須避開10種「地雷問題」　伸手牌、自顧自地的提問超扣分

不管是畢業季還是求職季，想進入一家公司都難以避免面試流程，即使最後順利錄取了，新職場的生活也會是一大考驗，像是與上司的應對、和同事間的相處，以及對內部門、對外廠商的交流等，這些都互動都免不了「提問」。曾任非凡電視台財經主播的朱楚文說過：「好的問題能讓你身價大漲，壞的問題卻會拖你原地踏步」這次編輯整理了10個職場人須避開的「地雷問題」，尤其是沒有經驗的職場小白最容易犯！

職場須避開地雷問題1：沒有拿捏好上下屬關係的提問

▲10個職場人須避開的「地雷問題」（圖／pixabay，下同）



初入職場的新手可能難以在短時間內認識公司所有人，而這個時候最需要避開的地雷問題第1種就是「沒有拿捏上下屬關係的提問」，也就是分不清楚誰是同位階的同事？誰又可能是某部門的主管？這兩者除了提問語氣略有差別之外，對上司的提問方式跟用字遣詞建議都更謹慎些為好。

也許對同事你能說「我覺得＿＿好像比較好」；但是對上司建議改為「我認為＿＿比較佳，因為＿＿，您覺得如何呢？」除了說明原由讓上司覺得你是有想法的人之外，把最後的決定權歸還給上司也是一種尊重的表現。編輯建議若擔心分不清楚位階的話，一開始最好都先以後者這種提問法為主，至少禮多人不怪！（小提醒：部分公司的風氣是即使你跟A同職位，也要注重先來後到的順序，類似「前輩」的概念，所以剛入職場的小白要多加注意哦！）

而這種沒有拿捏好上下屬關係的事件，其實更容易發生在職場老鳥身上，可能因為和主管合作多次而愈來愈熟，或者私底下也有幾次類似朋友的聚會，導致日後於職場上的相處模式常在上下屬、合作夥伴、朋友間游移不定，各位職場人請記得在職場上你的主管就是上司，即使私底下你們像朋友一樣天馬行空地交談，但上班時間、公事上還是要謹守分寸！

職場須避開地雷問題2：沒有掌握和對方親密與否的提問

除了與老闆和上司的應對很重要之外，與同事間的相處也是職場人際中常見困擾，第2種職場須避開的地雷問題「沒有掌握親密與否的提問」就很常發生於同事之間，尤其是茶水間、休息時間、下班後的閒話家常最容易得罪別人，例如：自己覺得跟A同事很熟，所以問了對方的家庭關係，殊不知A同事並不覺得與你可以交談如此私密的話題，甚至覺得被冒犯，原是想拉近彼此關係反而得不償失！編輯建議凡是戀愛、家庭關係、健康、薪資錢財等私人話題，除非對方主動提及，不然就別輕易提問。

職場須避開地雷問題3：懶人伸手牌的提問

剛進公司肯定有諸多事物需要重新學習，不少職場教戰手冊也提過遇到不懂的就要及時提問，而不是苦惱半天一事無成，但是也要小心誤踩第3種職場地雷問題「伸手牌的提問」，例如：「這個我不會操作，請問要怎麼使用？」、「這個我不懂，可以請您告訴我嗎？」這些問題乍聽之下沒什麼問題，但其實在職場新人手冊上都有清楚寫著，甚至有些問題是Google查得到的，這種只想著伸手就能得到答案，也會讓人覺得你不夠上心！

然而，在職場跑跳多年的老鳥其實也很容易犯此地雷，例如：尋求老闆意見時直接提出「這個業務要怎麼處理比較好？」、「這個活動要怎麼操作比較妥善？」等，其實將問句改成「這個活動該怎麼操作比較妥善呢？是＿＿還是＿＿？」在問題後面再加上自己查的資料或idea，不只可以節省一些等待上司思考決定的時間，也可以讓對方感受你有做功課的用心。

職場須避開地雷問題4：尚未考量時機點的提問

第4種職場須避開地雷問題為「尚未考量時機點的提問」， 我們都知道時機點（Timing）很重要，但卻忽略問問題也是要看時間的，像是在A會議中提出B會議的問題、老闆正在忙外務你卻問了下半年的內務活動，可能你是想展現自己的靈活度、負責任、超前部署，但不合宜的時間點即使再好的問題也容易被打槍，甚至因此留下不好的印象。

職場須避開地雷問題5：牛頭不對馬嘴的提問

第5種職場須避開地雷問題是「牛頭不對馬嘴的提問」，前面滔滔不絕地講A事件，最後卻問了B問題肯定讓人一頭霧水，編輯建議不是想到問題就馬上詢問，而是先在心中模擬問題、順一下問句的邏輯性，才不會別人花了時間聽你說卻完全聽不懂你想表達什麼！

職場須避開地雷問題6：自顧自地提問

第6種職場須避開地雷問題是「自顧自地提問」，也就是在問問題時你只顧著講自己的，卻絲毫沒有顧及對方是否有聽懂？或者，你的語速、語調完全沒有因人而異，這種自顧自地提問也很容易踩雷。編輯建議在說話時一定要看著對方，注意對方的表情、動作，有時可能講到某一關鍵字或段落發現對方皺了眉頭，這時你可以停下來詢問剛剛問的有沒有不清楚的地方？或是配合對方的習慣改變語氣，例如：對方平時是位輕聲細語的人，這時你的聲如洪鐘、巧舌如簧並不會被視為有朝氣、聰明的表現，反而會讓人感到壓力。

職場須避開地雷問題7：負面式的提問

「你不知道＿＿嗎？」、「你不覺得＿＿？」這種以「不」字開頭或者先敘述了負面事件才詢問方法的，其實正是第7種職場須避開的地雷「負面式提問」，這類型的提問通常參雜個人情感在裡頭，被問的人可能覺得被冒犯，甚至給人一種被強迫要認同你觀點的感覺，也容易造成隔閡、關係緊張！

職場須避開地雷問題8：不知為何而問的提問

第8種職場必須避開的地雷為「不知為何而問的提問」，職場裡及社交場合中我們常會藉由提問來破冰認識新同事、新朋友，一個好的問題可以讓你加深認識對方，但壞的問題卻可能導致你們不再往來，除了前述所說的私密問題要避免之外，不知為何而問的提問也要小心，若只是為了緩解尷尬而隨便找了一個話題問，卻不知道對方回答後要如何接續，可能只會更冷場。

編輯建議盡量找一些「中立性」問題發問比較零失誤，或者具有啟發性問題也可以激發對方侃侃而談，例如：可先從天氣、交通、活動內容破冰，再問一些時事新聞了解對方的特質，如果是重要的客戶你就能投其所好接著發問。

職場須避開地雷問題9：找錯人的提問

第9種職場須避開地雷問題是「找錯人的提問」，其實和前述所說的牛頭不對馬嘴概念相似，例如：行銷預算問題拿去問業務部、關於決策性的問題拿去問沒有決定權的同事等，這些不只無法解決你的問題，還會增添別人的困擾，請一定要三思而行！

職場須避開地雷問題10：沒有關鍵字的提問

最後一種職場須避開地雷問題為「沒有關鍵字的提問」，有時我們需要娓娓道來事件原委才能發問，但每個人的專注力不同，甚至抓不到你的重點問題為何，因此想要提問前除了先模擬一遍之外，編輯建議問句裡一定要有「關鍵字」來表達你究竟想問什麼？

例如：「這個活動我們該如何舉行？」這樣的問題過於廣泛，且容易讓人腦袋空白不知道要回答什麼，若能改成「這個活動我們該幾月幾號（在哪裡）舉行？」、「這個活動的主打特色是什麼？」、「這個活動的目標族群是誰？」，明確地提出關鍵字可以更聚焦問題，也讓人知道應該要回答你時間、地點、對象還是方法。（這個技巧運用於會議上也很OK哦！）

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