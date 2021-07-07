2021上半年韓國演藝圈10大事件！玄彬與孫藝珍認愛、APRIL隊內霸凌

年已經過了一半，今年韓國演藝圈堪稱是動盪之年，悲喜交織，妞編輯特別整理「2021韓國演藝圈10大事件」，帶妞妞們回顧一下過去六個月究竟有哪些令人印象深刻的快訊！

1.玄彬＆孫藝珍

▲玄彬和孫藝珍熱戀。（圖／IG@yejinhand）

1月1日元旦CP誕生，韓媒Dispatch爆出玄彬和孫藝珍熱戀八個月，在先前三度否認之後，兩人於電視劇《愛的迫降》殺青後開始有思念之情，新聞曝光後經紀公司也雙雙承認，孫仙更在IG上認愛回應：「雖然不知道要說些什麼，但好像要跟大家說明狀況，覺得有點難為情和奇妙..^^真的很感謝可以遇見一個這麼好的人，會努力發展下去的！」

2.校園霸凌80年

▲金志洙霸凌事件不斷延燒。（圖／IG@actor_jisoo）

2月初從韓國體壇「排球女神姐妹花」李在英＆李多英，延燒到演藝圈的霸凌事件如雨後春筍般地不斷爆出，從(G)I-DLE穗珍、Stray Kids 鉉辰、趙炳圭、金東希到朴慧秀等歌手演員皆在名單上，其中又以「金志洙」鬧最大，本人親自上傳道歉信：「真心向因為我而痛苦的人們謝罪，對過去所犯下的錯誤沒有辯解的藉口，都是不可原諒的行為」、「對所有被我傷害的人下跪，真心地道歉。」接近拍攝結尾的《月升之江》也因為他而重新拍攝！

3.GD＆Jennie

▲GD與Jennie秘密戀愛中（圖／IG@jennierubyjane、@xxxibgdrgn）

2月24日韓國D社第二爆「YG社內CP」，BIGBANG隊長G-Dragon（GD）和BLACKPINK成員Jennie秘密戀愛中，身為大勢男女團的他們約會地點大部分在家中，Jennie乘坐經紀人開的車而一路通往GD漢南洞的豪宅，女方也會在行程結束後約會完才返家，新聞曝光後半小時YG經紀公司火速回應：「公司方很難確認藝人私生活，煩請大家諒解！」這不承認也不否認的聲明真的很YG！

4.APRIL隊內霸凌

▲APRIL隊內霸凌。（圖／IG@official.april）

從二月底延燒至今的「APRIL隊內霸凌事件」，前成員李玹珠的弟弟發文寫下：「姊姊在團體內遭受折磨和孤立，也因此得到恐慌障礙，甚至曾試圖自殺！」並附上相關證據，四月份玹珠IG：「三年內一直被暴行、辱罵、惡言和戲弄，讓我非常痛苦」，不僅APRIL聲勢跌落谷底，所屬社DSP的置之不理更是讓人唏噓，六月份APRIL接受獨家訪問曝光對霸凌事件的沈默，反咬玹珠，雙方各執一詞。

5.徐睿知＆金正賢

▲徐睿知私下大頭症。（圖／IG@jhkim0405、@goldmedalist_official）

4月8日D社爆料徐智慧和金正賢的熱戀一年，沒想到一週後卻出現大反轉，事件主人公改為前女友「徐睿知」，在男方與徐玄拍攝電視劇《時間》期間，徐睿知暱稱他為「金僵硬先生」並「要求他不能有肢體接觸」，黑歷史再次被掀出來，像是控制狂、大頭症、校園暴力、偽造學歷、對工作人員惡言相向等，形象重創的徐睿知缺席發佈會和頒獎典禮，也辭演新劇《Island》！

6.尹汝貞奧斯卡女配角

▲73歲尹汝貞憑藉《夢想之地》拿下「最佳女配角」，刷新歷史紀錄。（圖／IG@cine_21）

4月26日《第93屆奧斯卡金像獎》，南韓73歲尹汝貞憑藉《夢想之地》拿下「最佳女配角」，刷新歷史紀錄，成為韓國影史上首位抱走小金人的演員，在頒獎典禮上不僅感謝兒子讓她出去工作，更偷偷diss《夢想之地》的幕後製片老闆布萊德彼特「終於見到你布萊德彼特先生，我們在塔爾薩拍攝時，你人在哪裡呢？」《夢想之地》在全球各大頒獎禮共勇奪160項獎，像是《日舞影展》評審團大獎、《美國演員工會獎》最佳女配角和《英國電影學院獎》最佳女配角獎等！

7.李光洙退出《RM》

▲李光洙退出《RM》。（圖／IG@Running Man）

4月27日李光洙透過經紀公司發表聲明：「去年因為交通事故的關係，雖然持續進行復健治療，但在拍攝過程中，仍然難以保持最佳的狀態，所以和成員們、製作組與經紀公司的長時間討論之下，決定退出《Running Man》重新調整！」6月13日最後一次出演，製作單位別準備「再見，我的特級兄弟」比賽，細數光洙過去犯下的所有罪行，最後環節成員的手寫信賺人熱淚，李光洙「3991天」的努力奔跑也正式劃下句點！

8.李昇基＆李多寅

▲李昇基被爆出與小五歲的女星李多寅熱戀中。（圖／IG@leeseunggi.official、@xx__dain）

5月24日李昇基被爆出與小五歲的女星李多寅熱戀中，消息曝光後火速承認戀愛說，兩人因為高爾夫球而結緣，有著共同愛好而變得親近，自然而然從前後輩發展成戀人，李多寅經紀公司發表聲明：「跟李多寅本人確認後，兩人是前後輩關係，五六個月前產生好感而正在慢慢了解彼此，希望外界能夠以溫暖的視線支持他們的交往，謝謝！」戀情曝光後，李多寅的身世背景馬上被起底！

9.男女團不續約＆解散

▲許多韓團解散。（圖／IG@got7.with.igot7、@official_izone、@gfriendofficial）

今年許多韓團也面臨解散危機，像是1月19日起GOT7全員約滿不續約但不解散，成員各自簽其他經紀公司，2月20日送給鳥寶寶〈ENCORE〉新曲當禮物；4月29日選秀節目《PRODUCE 48》期間限定女團IZ*ONE，在最後的線上演唱會《IZ*ONE ONLINE CONCERT [ONE, THE STORY]》宣布解散；5月22日GFRIEND與經紀公司的合約滿解散，《2021 ONTACT G-KPOP演唱會》成為小女友的最後官方行程。

10.BTS刷新自身紀錄

▲BTS新歌一推出就刷新自身紀錄。（圖／IGbts_bighit）

有「世界彈」之稱的BTS防彈少年團，上半年官方釋出的影片和照片表僅僅只有三天是沒有活動的，可見防彈的行程有多滿，今年他們第三次出席《葛萊美獎》並帶來單獨表演舞台〈Dynamite〉，還首度入圍「最佳流行組合」，第二張英語單曲〈Butter〉更是成為歷史上連續五週Billboard Hot 100一位的亞洲歌曲，再次刷新自身紀錄，7月9日則將發行收錄新曲〈Permission To Dance〉的單曲專輯《Butter》。

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