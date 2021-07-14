12位「95後」鮮肉男星顏值高！《以家人之名》張新成網封寶藏男孩

之前介紹過95後的陸劇小花們，只能說現在演藝圈越來越多新人輩出，好多弟弟妹妹們都竄出頭，這次輪到95後的鮮肉男星們，這篇以陸劇中常見的小鮮肉為主，有太多偶像也是95後一篇介紹不完啊！快來看看哪一位最讓你驚艷吧！

1.張新成

▲張新成可以說是公認的寶藏男孩（圖／張新成＠微博）



1995年出生的張新成，可以說是公認的寶藏男孩，多才多藝成績又好，2013年出道後，就演了許多膾炙人口的作品《你好，舊時光》、《大宋少年志》、《冰糖燉雪梨》、《以家人之名》等劇，最近播出的《變成你的那一天》純熟的演技表現讓人忘記他是95年生的，張新成還有多部待播劇，可以期待一下啦！

2.丁禹兮

▲丁禹兮因為《傳聞中的陳芊芊》而大爆紅（圖／丁禹兮＠微博）

1995年出生的丁禹兮，因為《傳聞中的陳芊芊》而大爆紅，不過其實他在《新笑傲江湖》中的東方不敗、《八分鐘的溫暖》、《韞色過濃》等劇中表現也不錯，近期的《月光變奏曲》評價也相當好，丁禹兮的人氣也是穩定上升中，希望可以看到他嘗試各種角色！

3.許凱

▲許凱以模特兒身份出道。（圖／許凱soso＠微博）

1995年生的許凱，2013年就以模特兒身份出道，2018年因為《延禧攻略》傅恆而大爆紅，後續的作品《招搖》、《烈火軍校》、《從前有座靈劍山》、《天舞紀》、《驪歌行》評價不一，不過作品不間斷的他也一直在挑戰自己，許凱目前還有正在播出的《千古玦塵》和《你微笑時很美》，可以一直看到許凱的活躍粉絲也是很幸福啦！

4.陳星旭

▲陳星旭演技經歷非常豐富（圖／陳星旭＠微博）

1996年生的陳星旭，和張新成一直都是同校不同班的同學，4歲就開始當童星的他，演技經歷也非常豐富，2019年因為《東宮》而大紅了一把，演技備受肯定，不過近幾年作品較少，目前還有四部待播劇，看過《東宮》的人應該都很喜歡他吧？

5.邢昭林

▲邢昭林因為《楚喬傳》有知名度（圖／邢昭林＠微博）



1997年生的邢昭林，因為《楚喬傳》月七而開始有知名度，加上早期撞臉楊洋，很快就得到大家的關注，後來又因為《雙世寵妃》的八王爺墨連城爆紅，不過邢昭林近幾年的劇《強風吹拂》、《你是我的命中注定》、《三嫁惹君心》反應都比較平淡，還好他還很年輕，如何能創造下個代表作是他的最大課題！

6.劉昊然

▲劉昊然年紀輕輕就有超強的票房號召力跟演技（圖／劉昊然turbo＠微博）



同樣是1997年出生的劉昊然，是張新成和陳星旭的學弟，劉昊然以電影《北京愛情故事》出道，後續又以《唐人街探案》系列屢次創下票房好成績，在陸劇《最好的我們》、《琅琊榜之風起長林》表現也都相當不錯，年紀輕輕就有超強的票房號召力跟演技，未來一定更可怕啊！

7.王一博

▲王一博是自帶流量的超人氣新生代演員（圖／UNIQ-王一博＠微博）

1997年出生的王一博，2014年以男團UNIQ出道，2017年開始往演員之路發展，《陪你到世界之巔》、《陳情令》、《我的奇怪朋友》、《有翡》表現也都不錯，算是自帶流量的超人氣新生代演員，王一博還有幾部待播劇，期望他再有突破的表現。

8.侯明昊

▲侯明昊2014年先以男團Fresh極客少年團成員出道（圖／侯明昊Neo＠微博）



1997年生的侯明昊，也是2014年先以男團Fresh極客少年團成員出道，2016年退團後開始個人發展，幾部作品《寒武紀》、《推理筆記》、《人不彪悍枉少年》、《怒海潛沙&秦嶺神樹》、《我就是這般女子》幾部劇表現也相當不錯，演技穩定進步中。

9.王鶴棣

▲王鶴棣2018年以《流星花園》的男主角道明寺最廣為人知（圖／王鶴棣_Dylan ＠微博）

1998年生的王鶴棣，2018年以《流星花園》的男主角道明寺最廣為人知，後續的作品《將夜2》、《理智派生活》、《遇龍》等劇表現參差不齊，演技也引起網友的熱議，不過王鶴棣其實經歷還非常淺，繼續磨練相信他會慢慢進步的！

10.宋威龍

▲宋威龍網友一般認為演技太過單調（圖／宋威龍99＠微博）



1999年生的宋威龍，因為俊俏的外表剛出道沒多久就被注意到了，出演過《半妖傾城Ⅱ》、《鳳囚凰》、《下一站是幸福》、《漂亮書生》、《以家人之名》等產出多部話題熱劇，不過宋威龍的演技太過單調偶爾也會被網友吐槽，如何活用自己的五官是他的課題啊～

11.林一

▲林一目前還有兩部待播劇（圖／我是林一同学＠微博）



1999年出生的林一，2017年先以綜藝節目嘉賓出道，2019年演出《致我們暖暖的小時光》顧未易而爆紅，後續的作品《玲瓏》、《良辰美景好時光》評價也都不錯，雖然目前作品不多，但林一的演技還不錯，目前還有兩部待播劇，還有非常大的成長空間！

12.吳磊

▲吳磊近期在《長歌行》中飾演男主角阿詩勒隼（圖／吳磊LEO＠微博）

1999年生的吳磊，2002年就出道拍廣告，2009年因為在《家有外星人》中飾演唐不苦，成為家喻戶曉的童星，演藝經歷超級豐富，少年開始幾部作品《神鵰俠侶》、《旋風少女》、《琅琊榜》、《沙海》、《穿越火線》等劇彷彿就是陪著大家長大，近期的《長歌行》中飾演男主角阿詩勒隼，讓網友也表示弟弟終於長成大男人了，讓大家更期待吳磊之後的表現啦！

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