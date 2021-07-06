陳庭妮分享當女生很棒　「不要想太多，宇宙會給妳最好的安排」

熱播台劇《火神的眼淚》開播至終持續收視紅盤，劇情刻劃台灣打火英雄消防員們背後真實生活、職場工作與家庭面貌的辛酸血淚，以及人性議題的細膩探討，集集都真切觸動人心，讓人在迷霧世界裡，隨著演員們詮釋的消防職人出生入死熊熊大火，不僅找到每個人生命的意義與答案；因主演再度受到矚目的陳庭妮，也在火光熾熱溫度指引下，勇敢無畏、活出自己！

鼓舞了我的自卑

在台灣難得一見的消防職人劇《火神的眼淚》，妮妮鮮明演活了萬綠叢中一點紅、唯一女隊員的徐子伶，而為形塑劇中女主角樣態，不僅減了短髮也健身增重，還在開拍前，自發性考取專業緊急救護技術員執照 EMT-1，這一切命運投來的急速變化球，是妮妮始料未及的，「還記得第一次收到《火神的眼淚》劇本大綱的戲劇邀約時，內心充滿驚訝：「有我適合演的角色嗎？」但在和導演蔡銀娟、製作人湯昇榮、李志薔初次見面後，充份感受到他們為編寫劇本做了很多田調，當下聊完我就毫不猶豫有多艱辛或危險，就抱著非常期待演出的心，接下這齣戲。」

成為《火神的眼淚》同安女俠形象第一人選的妮妮，比起挑戰，更深覺自己獲得的鼓舞更多，「一直以來我175公分的身高，常造成表演上的小阻礙，而常被說這麼高，可能找不太到適合搭擋的演員，其實讓我滿灰心沒自信；但《火神的眼淚》剛好要找高一點的運動型女孩，來和飾演分隊隊員的男演員們，持平配在一起。」這是第一次因為出眾高佻身高成為優勢而拿下角色的妮妮，演戲以來從未有過的最大自信鼓勵，這一路早已全身心釋然地說：「女生身高過高，是先天上的條件，無法用後天努力來改變，只能跟這個最真實的我和平相處，因為這就是我啊！應該要愛自己。」將知與行融為一體的豁達真心，便是用已知照亮了妮妮未知的來時路。

一日消防終身消防

18歲出道，得到時光眷顧，一路向著光走的妮妮，實現心境突破，在《火神的眼淚》前置訓練實習到拍攝期、殺青、劇終至今，始終擁有自我迭代蛻變之感，回頭看「整部戲每個細節，一人一事、一景一物，至今都還是印象非常深刻，讓我感觸最深的是，當回去反思這群消防員的故事，一幕幕呈現出來的火場場景，其實就是他們的日常。不同的是，我們演戲時，可以不斷重覆排戲，但真實的世界是沒有辦法排練的，只要指揮中心派遣下來指出哪裡有火災，消防隊就必須出動前往未知的火場，很多情況都需要利用當下直覺性作判斷；這是我實際接觸後，對我影嚮滿大的共鳴，他們真的是拿自己的生命，去救別人的生命，相當偉大！從中看到滿多人性與社會百態，而希望有更多同理心存在於世的溫暖。」

拍完《火神的眼淚》，妮妮將記憶拉回到最初，「前期跟消防隊學長學姐受訓時，常會到消防訓練中心燃燒櫃裡，做有天使之舞美名的滾燃、閃燃、爆燃等擬真救災特訓；當時前眼第一次看到的震撼程度，是我這輩子都難以在腦海裡抹滅的，一瞬間引爆的光火熾燒得好美好美，卻也認知到這個人類生活必需品的火，有多絢爛迷人，就有多巨大危險的等值存在。」

整整半年拍攝下來，將原本零交集的演員與打火弟兄凝聚在一起，水裡來火裡去的水火無情裡，濃稠了彼此感情，妮妮坦言「還像是昨天般，彷彿出生入死的革命情感，劇組的大家一起努力奮鬥，一起蛻變為浴火鳳凰，成了真正的兄弟，留下讓我以後也可以講一輩子的回憶，有了更深一層憶當年的那種關係。」笑說現在經過消防局分隊，還是會情不自禁探頭往裡看的妮妮，只要在路上看到消防人員執行任務，眼神還是充滿著崇拜，「這些事情真的都住進我靈魂裡，我就是『一日消防、終身消防』的精神永存。」

澎湃如火完整生命

隨著戲劇討論熱度仍居高不下，妮妮至今還持續不斷獲得很多反饋，聊起當初單純因為在消防分隊實習時，受了一位義工真性情感動激勵，加上為了更符合戲裡角色是救護人員最高等級 EMT-P（簡稱TP）等同半個醫生的重大職責，「花了一個月與來自各行各業的同學一起上課，最後考到 EMT-1 執照，而在《火神的眼淚》播出後，收到四面八方網友私訊說想要效仿也想去考證，就覺得很謝謝自己當初做了這件事，原來我的一個決定可以為這世界帶來正面影響力。」

妮妮另外也收到非常多消防員或消防員家屬，甚至是護理師、醫師、護士等等相關人員「傳來的感想訊息，都讓我看到感動哭，因為我只是作了演員本份，演好戲、好好過自己人生崗位的事，但對他們來說卻是一個出口，覺得非常欣慰，深察到這部戲留下來最大的可貴，還包含人跟人之間的相處互動。」藉此讓妮妮體悟到要心存善念，並且永不侷限自己，「因為生命中很多靈感都是來自於生活，如果活得只有一條直線時，會錯過很多東西，所以演戲讓我的觸角打得很開，並在這過程中，檢視自己到底想成為怎樣的人？而讓自己的生命活得更完整。」

常常說，如果有下輩子，不想再當人的妮妮，「覺得人生要學的東西真的好多好難，要經歷的酸甜苦辣非常辛苦。」但老實說又認為這段人生旅途的學習，所獲得的是多更多的滿滿感動，而形成她能繼續往前邁進的一個很大動力，「非常謝謝宇宙讓我可以演到這個角色，遇見子伶，讓陳庭妮成為更完整的人！」

我是女生我驕傲

退回演員層面，妮妮也因為詮釋劇中「徐子伶」一角獲益良多，十足感恩的說：「用她的性格跟想法生活了一段時間，現在我人生裡面有很多看到的事、體悟到的經驗，都是她交給我的，讓我的人生好像往前邁進了好幾年，不管是人生觀或是對生死的領悟，都帶給我很不一樣的感知跟提升，在我陳庭妮的生命理念，留下很重要的精彩一頁！」聊及劇戲角色，身處在陽剛的警消體系受到一些性別歧視，與情緒勒索母親的情節，妮妮在三個月消防實習觀察下，「倒是沒有一般大眾認為的性別歧視，學長跟學姐他們互助合作的團隊性，出勤時各自有默契地發揮男女生不同的體能和身型特長，達到漂亮的平衡分工完成搶救任務；他們是我們生活中的超級英雄，造就了生命神奇的平等價值。」

平日自覺神經較大條的妮妮認真表示，「在我真實世界裡，這一代很少有那麼直接性感受到男女不平等差別待遇的不愉快，若要說有的話，應該與社會大眾常遇到的同工不同酬，或者有一些長輩會說男人講話、女人走開之類的話語。不過很多事情其實不要放大檢視，只要知道自己在做對的事，並讓自己變得更好，有一天你才有機會、有能力、有力量去改變；尤其現在的世界，思想不斷與時俱進，我相信性別歧視會越來越少，也相信我們會往更好的地方去！」

妮妮突然大眼燦亮笑說，「我現在唯一覺得男女不公平之處，就是在健身房。因為每次在健身房運動時，看到男生都可以做幾個拉單槓或伏地挺身，肌肉就隨便練、隨便長；但女生都要做超久及超多動作，才能達成效果，讓我人生每次在這個時候，都會有嚮往是個男生的一瞬間想法，想要有男生的體力可以鍛練好身體。」但是以當女生為榮的妮妮，從小到大只要有人問她說：有下輩子的話，想當男生？還是女生？「我每次回答都是女生，我覺得當女生很棒，能裝扮自己，也有很多不同的角色可扮演，所以我很享受自己是女生！」

雖然人很難不在乎別人的眼光，「產生憤怒或不公平的情緒一點也不難，最難的是，如何在對的時間選擇暫時關起耳朵，不要被負面感覺影響我們要做的事跟對的選擇。」關於這一點也還在學習的妮妮，「希望自己未來抗壓性更好、心臟變得更強大，不再被外在的聲音影響，等自己成為更好的人，更有力量發聲時，能去改變這個大環境，這才是比較成人式的做法。」

慢行在對的道路上

「我現在還沒有做到自己心裡想成爲的那個大人，還沒！」妮妮如此說，「每天對我而言都是一個新挑戰，我也一直都還在學習階段，像是去年疫情改變了全球日常型態，當所有人都無法置身事外，面臨到突如其來的轉變時，看似暫停的生命裡，到底老天爺想要我們學什麼？讓我領悟到該如何獨處、如何更了解自己，而懂了要一部分讓自己成為更好的人，一部分接受自己生命的不完整。」

於是靠著每一天規律維持運動習慣的她，在這段過程裡更加認識自己，「藉由運動好好聽聽自己的聲音，知道自己的不完美而接納自己，慢慢調整腳步，不再有感覺別人行，為何我不能的無形壓力。」當世界慢了下來，在家運動時間變多下，沒有了比較組，唯一對照組就是自己的妮妮還感悟到「這個流程變得緩慢後，感知到的東西更多，反而回歸本我。」謙稱關於人生還在持續進化的妮妮，堅定地說：「我知道現在在對的道路上，期許幾年後再問我時，會有更不一樣的答案。」

光影交合演員的孤獨

在演戲的探索和演技的考驗下，度過了跟演戲磨合期的妮妮，在演藝路上，「遇到的每個人都是我的生命與職涯導師，都以各自不同人生階段的體會，帶來一次次撞擊的火花。」在光與影的交合中也有她不為人知的心事與大無懼的勇敢，「身為演員很多事情變得很敏銳，感知能力變得很強，但是演員這個職業又非常孤單，必須靠自己塑造分析也消化每次角色留下的東西，正面與負面皆有外，加上接不接戲都會伴隨而出的焦慮，對於表演沒有一定公式下，會一直在內心自我辯證。」14年來這般烈火烹油的演員養成印記，妮妮也找到用運動來消化情緒，守住自己成為演員的初心和永保樂觀的無比快樂。

言語中總有熄不滅熱情的妮妮，從原本只是想做個朝九晚五上班族、過簡單生活的人生目標，轉了個非常大彎的跑道，幾近澄明的演繹質感，她甘之如飴不畏懼地想要鬆弛有度迎接未來無限可能，游刃有餘在各種角色中。在拍攝最後橘亮個性的陳庭妮，早已融合於紅橙橙背景與燈光裡，綻放她明亮燦爛的笑容，與手邊尚嬌艷的花，柔美有力的續航燒燃，成為自己生活裡的光。

OFF THE RECORD

用一種顏色形容自己，會是什麼顏色？

橘色，這是我最愛的顏色，因為我很喜歡戶外運動、也愛曬太陽，又是個熱情的人，和橘色感覺像，而且我最近做了一個心理測驗，測出來我的代表色剛好也是橘色呢！

心中憧憬的理想生活？

期許我可以在退休後，在山裡有一間小屋，跟自己的另一半和小孩，養幾隻狗，過著自給自足的簡單生活，沒事就去爬爬山運動，擁有與世無爭的日子。

平常沒工作時，怎麼和自己獨處？

我超喜歡待在家裡和自己獨處，而且在家有很多事可以做，很忙的～打掃、運動、看書、看電影與狗狗 Chelsea 玩。最近因為待在家的時間變多，家裡的抽油煙機變得超乾淨，整個被我拆下來清得乾乾淨淨，是我獨處時最快樂的小事！

堅持時間最長、最久的一項嗜好？

吃宵夜（笑～）我真的好愛吃宵夜，記得好幾年前，每次生日都許願說：希望可以戒掉吃宵夜的壞習慣。不過，我到現在還是沒有跟宵夜說Bye Bye～哈哈！

最近有哪一件事，想到就會笑出來，感到開心的瞬間？

前陣子種的蔥長出來了，蔥花開、長高高，想到就覺得很有成就感（笑！）而感覺周遭好有生命力。

若可以變成一位動漫角色，最想變成誰？

櫻桃小丸子，因為我很喜歡他們家裡開心歡樂的氣氛，而且小丸子在裡面的年紀，也是我記憶中覺得最幸福的年齡，沒有太多壓力，每天就是開開心心的，跟最愛的爺爺櫻友藏玩啊，還有愛我的爸媽，和一個雖然很愛吵吵鬧鬧、但我知道心中都很愛著對方的姐姐，一切都讓我覺得在這個家庭裡很幸福！

覺得自己身上最獨一無二的特質？

我是個很愛笑的人，加上「樂觀」的天性，很多事情都會先往好的地方想，所以人生過得比較簡單，也比較快樂。

認為女生「美」的標準是什麼？

自信！只要有自信，自然而然散發天然美。

最近想要「斷捨離」的事物？

凡是都追求「完美」個性的我，常會把自己逼太緊，但最近發現有時候不完美，才是最美，凡事享受當下！

如果平行時空可以穿越的話，最想和當初剛入行演戲的自己和現在的自己說什麼？

我想說：妳很棒！很勇敢，繼續加油！不要想太多，宇宙會給妳最好的安排！不要怕，只要照著心走，保持勇敢去感受就好。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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