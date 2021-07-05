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安格斯12星座一周運勢7／5-7／11　金牛傻人有傻福、雙子超強貴人運

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牡羊座　3.21~4.20

雖然隔著疫情大家的社交圈都縮小了，不過這週羊座人氣有愈來愈熱的趨勢，透過網路與朋友、同儕的互動的不減反增，甚至久未聯絡的人都有感情增溫的情況，在這段幾乎快悶壞的時期，也算是好事一椿。已經有伴侶的羊座，此時有比以往更多的時間，不妨抓住機會經營彼此感情，兩個人可說是火花不斷。

金牛座　4.21~5.20

本週牛座頗有傻人有傻福的好運，尤其是一些職場新手，犯錯耍笨並不丟臉，只要能有所進步、學習，你的表現就能閃閃發亮！最近你別怕勞累，把燙手的事情揀來做，就有些機會成為亮眼的明日之星！只是感情上還在待機中，單身者身邊來來去去的人雖多，但大都平靜無波，少有感情的漣漪，暫且放寬心情，緣分早晚都會來報到，不急在這一時半刻。

雙子座　5.21~6.20

多了金星的庇佑，雙子近期的好運持續發酵中，就算疫情也擋不住！此時的你有很強的貴人運，人際相處互動頗為愉快，不過在開心之餘工作的螺絲仍要栓緊，避免粗心造成慌亂，凡事還是做好事前準備，才能有備無患。單身者的桃花會開在比較遠的地方，別再對窩邊草猜來猜去，透過無遠引屆的網路及你的伶牙俐齒，勢必能發展出一段甜蜜妙緣！

巨蟹座　6.21~7.21

金星和蟹座呈現對分相的局面，這週的你感情停停走走，口角爭執別一直掛在心上，往好的方面想，爭吵也是一種溝通，可以讓兩人更了解彼此，可以試著用同理心理解對方。工作中隱藏著不少危機，得特別小心言語信件的往來，得懂得明哲保身、遠離是非。好消息是本週財運強大，抓住機會投資理財都能有不錯的獲利。

獅子座　7.22~8.22

熱辣辣又黏膩的夏天，保持好心情雖然是件好事，不過獅座最近被情緒拉著跑，有時過度樂觀，就有可能樂極生悲，特別是感情上要小心出現意外的逆轉，疫情期間也別忘了關心身邊的情人。疫情期間不能趴趴走展現你的魅力，人際影響力減弱，不過低調不見得是壞事，遠離一些是非反而能為你提升工作效率！

處女座　8.23~9.22

雖然工作上紮紮實實的表現還是很傑出，不過最近的處女座職場方面的表現開始走向低點，很多想要做的事情都因為過多的擔憂和疑慮，而出現了阻礙和波折，加上手上的工作量有增多趨勢，一點點小挫折都可能讓你覺得身心俱疲。此時感情是你的避風港，無論是情人的照顧或好友們的關懷，都給你大大的勇氣重新再戰！

天秤座　9.23~10.22

受到太陽進駐事業宮位影響，秤座這週工作能量滿滿，雖然疫情之下內心仍有點小慵懶，不過大部分的時間都能被成就感肯定，只要是自己想做的事，就會很有動力，這段時間行動與執行將決定你的職場表現，積極一點就能受到長官的嘉許認同。感情上停停走走，單身者人氣雖旺，但暫且看不到能由暗轉明的交往跡象。

天蠍座　10.23~11.22

蠍座整體運勢開高走低，雖然工作表現愈來愈平步青雲，但仍不免受到外在環境的干擾牽動，這週在水星的影響下，情緒上的起伏將左右著你的判斷，別在賭下任性下決定任何事情，才能避免事後的後悔莫及。有情人者與另一半的相處需要更多包容，否則各種芝麻綠豆大的小爭執，都可能成為壓垮兩人感情的最後一根羽毛。

射手座　11.23~12.21

關在家的日子實在悶爆了，這週的射手呈現防疫疲勞的狀態，雖然沒有白目到外出趴趴走，但做事毛毛躁躁沒耐心的情況愈來愈頻繁，除了容易與家人發生爭端，工作上也可能狀況百出，這個時候只有情人或心上人的話語最能撫慰你的心，在感情上積極發展，能有助拯救其它正走下坡的運勢喔！

摩羯座　12.22~1.19

只能說疫情給了摩羯耍孤僻的入場券，這週更延續上週自閉的症頭，與外界幾乎失去聯絡，如此一來別說桃花不開了，連正在醞釀中的戀情都將岌岌可危，這週的你在悲觀又被動+懶惰的態度下，事情達成的難度更加倍，只有振作起來才能突破心魔，不妨從調整飲食、運動開始，也該回回神重新出發了！

【星星教授安格斯2021/7/5-7/11星座運勢】感覺低潮、提不起勁時給自己打氣，感情和事業都是時候用心經營

水瓶座　1.20~2.18

冥王星為水瓶帶來的影響雖然不強，但仍不能小覷，本週的你感情表現有倒退嚕的傾向，有對象的在相處上需要用力磨合，否則很容易出現怨念，對情人也少了那麼點耐性。工作上的表現能保持以往的水準，強大的創意力和企劃功力，能為你帶來好評，不過有一好沒兩好，與人互動要再圓滑些，當心眼紅小人在背後捅刀。

雙魚座　2.19~3.20

雖然仍沒有擺脫低潮，不過魚座運勢已經默默止跌，這週的你呈現有勞有得、不勞不獲的狀態，如果只有空想抱怨，情況就會愈來愈糟，但如果付諸行動，就能往自己期望的方向發展，不論工作或是感情都是如此！特別是單身者，就算疫情阻擋了你與心上人的緣分，但危機就是轉機，透過網路噓寒問暖，將能默默為你加分！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

《美麗佳人》7月星座運勢：「七月是戀愛的季節！單身者大膽追愛，穩定關係的伴侶請認真看待」

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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