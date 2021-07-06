12星座7月運勢！牡羊偏財運不錯、天蠍朋友間很多桃花

牡羊座 3.21~4.20

這個月的星座運勢跟現在大環境有點像，切勿對任何事物，包括收到的各種資訊，未經了解就囫圇吞棗，因為本月聽到的多、但有用的少，牡羊在盲目的時候勇氣也往往特別的大，千萬拜託！就算腦充血的時候也要讓自己保持智慧。

另外說到感情上的相處，也很容易因為工作與賺錢的不順遂，而隨意遷怒，因而影響你的另一半，對單身的人來說，你的家人也是你的親密夥伴們，要小心克制自己的情緒，偏財的運氣其實是不錯的，如果你在工作上收入有阻礙，不妨去搏一點運氣，也許在這個時候也為自己換來一些回饋，另外網上多規劃自己工作上的資訊，也許能找到新方向。

金牛座 4.21~5.20

國曆的7月份雖然不是鬼月，但是金牛的人際面小鬼倒是不少！像是做事扯後腿無法以禮相待的合夥夥伴與客戶，實際的狀況是人云亦云沒有定見，身邊喜歡道聽塗說，而且又在背後講話的人，容易讓你沒事就滿腔怒火，這個部分要盡量的冷靜去看待，畢竟在這個宅在家的時候，心情情緒上難免不好，做的事好與壞，只要不是你做的就好，工作上靜觀其變，感情上也會面臨到另外一半起伏不定的情況，無論是他對於相處上的意見，或是有些事情就是無端地發些脾氣，概括承受當垃圾桶，偶而練練自己的耐性也不錯，財運方面，賺錢是受一些阻礙的，這個月量入為出為宜。

雙子座 5.21~6.21

對自己想法的闡述、企畫的執行，各種職場上的做事都要盡可能的簡明扼要，雙子是一個很喜歡顧及別人感受，而隨之改變自己做事方式的一個星座，這個部分的敏感度應該要可以拿掉，在這個迫在眉睫需要表現的時刻，雙子座一切都要盡可能地展現出自己，所以明快一些會比較好，而感情上不要隨便答應對象的討價還價，有毛病的就應該拒絕、應該講清楚，這既是幫自己也是幫對方，而在工作上有些困頓的時候，理財的規劃也就格外重要，雙子會聽到很多正確的資訊，及時入場也許可以賺一波。

巨蟹座 6.22~7.22

本月份先講交際，在這部分要與人禮尚往來，陌生的人就蜻蜓點水般的見面禮即可，熟識的要靠交心去維持關係，但最重要的是有利益關係的對象，可以針對這些人多放點心思，做些刻意的公關，感情部分要做好一些噓寒問暖的小事，這遠勝於你送他大禮或吃大餐就好，特別這段時間你們在室內相處的時間一定變多，當兩個人一對一的時候有些話是可以真心坦承好好溝通，而家人相處之間，反過來唇槍舌戰並不少，你一定要扮演好理性的協調者。

獅子座 7.23~8.22

這個月他人做錯事，火卻燒到你的池魚之殃屢見不鮮，該撇清責任的，不要覺得不好意思，這是可以把你拔除泥沼之中的唯一方法，就是表達清楚我與什麼有關，我與什麼無關，我對什麼事情的看法是如何，在感情上就是，亡羊補牢，猶未晚矣，說錯什麼做錯什麼，事情再大都會被原諒，所以請珍惜現狀與你的對象，財運方面，金錢上則得靠企圖心，最近這陣子會逐漸懶下來，但是要記得：迎上門的賺錢機會都要接、好的投資機會都要跟，各種巧取豪奪用在你的金錢上，反正全都要握在手中，開心賺錢不是錯。

處女座 8.23~9.22

網路時代很虛偽，起碼半數人展現在你前面的狀態，都像照相時美肌開最大，真假參半，你不用羨慕誰或是忌妒誰，但朋友面倒是真的要擇優汰劣，刪除掉一些沽名釣譽之輩，絕對是讓你運勢昇華的一個方式，職場上話不投機半句多，率性也帥氣一點，感覺不OK的，繼續下去也不會OK，錢財的部分，需要設一些停損點，投資部分會出現小小的阻礙，花錢也過於隨性，感情之間一切也就是平淡，但有時候這反而是一種幸福不是嗎。

天秤座 9.23~10.22

本月份工作上像是暗夜點燈、瞎子摸象，在未知之中跌跌撞撞的前行，就算你撐得住，最後的結果也未必是你想要的，聽起來似乎很悲觀，但也是為天秤座拋開舊有的束縛的一個新機會。感情上四平八穩，高潮沒有但也不會冷卻，就是個還能取暖的避風港，在跟對方相處的時候不要因為時間多了，講的話也就多了碎了，控制好你的語言用詞，而病從口入禍從口出，注意你的用餐整潔，免得造成身體體質不良的狀況，金錢面相對是生氣蓬勃的，有丟有中指的是偏財，所以愛真的是需要勇氣，但錢在這個月更需要勇氣。

天蠍座 10.23~11.21

這個月你怎麼待人，別人就會怎麼回饋你，而本月上的職場沒捷徑，就是種對等交易的關係經營，記得端給別人的盤子上一定要準備好他愛吃的菜，而這是得做功課的，你隨時告訴自己我很幸運，而這種正能量會把你導向一種順利的境界，而感情上的部分有一種哀嚎的狀態，自己跟對方的相處有很多需要溝通的，甚至有發展上的瓶頸，試著坐下來好好談，該分、該合或走到哪個階段，都是要雙方規劃才行的，朋友之間很多桃花，很多金錢的機會，所以最大的部份應該放在這上面，你不能出門聚會，但是可以在網上多聊。

射手座 11.21~12.21

在夏季會出現工作上一個大大的轉換期，射手一向是隨心所欲，所以跟著生活走，新的方向就會出現，記得你在規畫任何事，你不一定要很厲害才開始，開始之後你才有機會變得很厲害，鍛鍊你的專業技能，越多越有生機，這個月份射手座一如往常，好運落在金錢的部分，所以正、偏財都頗理想的，關鍵在於跟人合作這條金錢之路才可能開啟，感情上的相處，其實靜默地做一個聆聽者，更能拉近與人的距離，朋友相處之間一定要是有益的，所以在朋友之間的選擇也就特別重要，記得要能交讓自己成長的朋友。

摩羯座 12.22~1.20

本月份在感情上的相處溫度每況愈下，所以需要多溝通去找出火花點在哪裡，才能讓它繼續走，朋友之間會有一些意見不合的衝突出現，那這極可能出現在合作夥伴身上，記得要表明清楚自己的想法，也要多了解對方的企圖，而在工作面，當你霧裡看花的時候就很容易指鹿為馬，不要隨便下判斷，輕率做決定，否則一些原本做了一半累積了許多心力的事，很可能就此灰飛煙滅，一定要小心，理財部分如果真的要花錢要投資，就用在對自己生財有利的事物上面。

水瓶座 1.21~2.20

這個月塑造形象優先，職場面刻意的功成不居，可以對某些重要的人去故意展現你的謙虛，而交友感情面，對自己的介紹要時常練習與包裝，七分誠實，剩下三分需要化點妝，特別在網路時代，最近不能群聚又常窩在家時，不管你是app交友還是玩手遊，都要好好練習的你文字力，文字力跟內涵有關，這是個學習的好時機，水瓶千萬不要放棄這段時間純粹用來休息，那實在是有點可惜，金錢的規劃層面，本月有金錢爆點，所以多花一點心力在這上面，你可以得到實質回饋。

雙魚座 2.21~3.20

本月裡工作面會遇到打迷糊仗的對象，話講得不清楚，事情做的不確實，所以你一定要搞清楚任何人與事的來龍去脈，理出一個頭緒，而感情面朽木死灰，也就是了無生氣，有些事情要睜隻眼閉隻眼，7月先放爛，因為你一碰就炸掉，在接下來的機會裡，在交際中你也不乏一些可以抓住的人，要往哪個方向發展自己想，而投資面會很多立即性的小錢可以賺，能做當沖的短兵相接機會不少，這不單指股票，指很多事都是如此，千萬不要就放著自己的大腦不用，而讓金錢機會一溜煙而過，這個月份特別要注意運動傷害，所以對於有保持身材的雙魚座來說，一定要加強身體強度。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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