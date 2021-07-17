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5件日本女生最常穿的白T！Nike小logo多囤幾件、Lisa愛牌永遠穿不膩

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打開衣櫥，你是否跟小編一樣：即使買了再多的T恤，總還是會回頭拿起那件最百搭的白T？

T恤是我們日常當中最基本的單品，不只是服飾品牌，就連球隊、酒吧、演唱會等都會推出紀念T恤。然而，在成千上萬的T-shirts當中，依舊還是簡約的白色T恤最受歡迎！百搭的白T，日常且絕不會退流行，在添上不同品牌的logo之後，又會變化出不一樣的氣質和個性，以下集結了Jil Sander、Nike、Agnès b等5件最常出現在日本女生Ig穿搭的白色logo T，往下滑一起來看看▼

日本女生最常穿的白色logo T恤

1、Jil Sander

歐美品牌Jil Sander，不論是包包或是服飾，其優美的極簡線條設計都相當受到日本女生歡迎。Jil Sander logo白T，落肩的版型與直筒腰身的剪裁，領口的部分採用羅紋、微立領的設計，配上品牌的粗體字樣logo，呈現出Jil Sander時髦的中性風格。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2、Agnès b

輕奢品牌Agnès b應該也是小資女最熟悉的品牌之一，品牌logo以帶有文藝感的手寫字體呈現，也賦予白T一種知性、氣質的風格。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3、Maison Margiela

以分趾鞋走紅的Maison Margiela，雖說經常以黑灰白、大地等日常色系為主，但是其中又藏有一點點叛逆、小個性的設計在服飾之中，也因此廣受時尚迷喜歡。而品牌推出的logo T以精緻小巧的英文字體呈現，其中刻意把Maison上下顛倒，為logo T創造出一點不一樣的小驚喜。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4、Nike

在今天介紹的5款白色logo T當中，就屬Nike的CP值最高！簡單的Nike Swoosh勾勾以可愛的刺繡，放置在衣服的正中間，親民好入手的價格，在各大網購平台上經常缺貨，下次看到有自己的尺寸的時候，一定要用力地囤10件在衣櫥。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5、CELINE

自從Lisa成為CELINE代言人之後，CELINE除了原本的極簡風格，又多了一分時髦、性感的個性。若是想剛開始入手CELINE單品的女孩們，不妨可以品牌的 logo 質感白T開始入手，除了一般的T恤版型，CELINE還有推出最適合夏天的短版T可以選擇！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 穿搭, LOGO T, 白T

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