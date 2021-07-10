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Jessica、Krystal合體顏值超高！戴上「姐妹錶」出自香奈兒與伯爵

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瀏覽Jessica鄭秀妍的IG，她名媛氣質風的私服穿搭讓人印象深刻，手錶的出鏡率也讓人難以忽略，從Rolex勞力士Date Just金錶、Hermes愛馬仕Cape code系列雙圈錶帶手錶、卡地亞Cartier藍氣球Ballon ...都現身，這才發現比起閃亮亮的珠寶首飾，Jessica似乎更偏好實用、知性又有收藏價值的經典名錶；而其中還有兩款「姐妹錶」，也是妹妹Krystal鄭秀晶少數曬出的手錶：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chanel 香奈兒 Boy•Friend 系列手錶

靈感來自NO.5香水瓶蓋和巴黎芳登廣場（Place Vendôme），香奈兒Boy•Friend 系列手錶最大特點之一就是八角形輪廓（長方形邊角加以倒角處理），錶圈錶冠與錶盤的細節延伸自錶殼，具多層次塑型裝飾，整體看起來俐落中性。

Jessica與Krystal Jung鄭氏姐妹這樣搭

從圖片來看，Jessica與Krystal上手的應該是Chanel特色的米色金Beige材質錶殼搭配白色面盤與黑色錶帶，不論是簡單休閒的白T牛仔褲或套上西裝外套，搭配起來都時髦好看。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

香奈兒Boy•Friend手錶推薦原因、售價

Boy∙Friend是集品牌經典於一身的代表款式，簡約且剛柔並濟的風格更是超好搭配，如果你有點心動想入手？值得注意的是，系列在去年全面引入快拆錶帶功能，輕輕一撥就能自行更換不同材質或顏色的錶帶，推薦給講究風格搭配的時髦愛好者；2021年最新話題款則以電子音樂為主題的限定Boy∙Friend Electro手錶，最可愛的就是面盤鑲鑽機器人圖騰，可替換式黑色菱格紋小牛皮錶帶的內襯則為螢光粉紅，全球限量55只，參考售價49萬4千元台幣。另外，尚無法確認Jessica與Krystal戴的實際尺寸等細節，如果是中型款、米色金、可替換黑色菱格紋圖騰小牛皮錶帶，台幣售價為$437,000。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piaget 伯爵 Possession 系列手錶

珠寶配件迷一定認識這個推出已超過30年的Piaget伯爵Possession系列（首件18K黃金戒指作品1990年面世），以可旋轉圈環的設計，搭配多彩寶石和強調混搭打響名聲，在推出當時改變了人們穿戴首飾的既有思維，讓藉由色彩和款式的選擇與搭配法，就像是一件幸運小物般展現個人特質。

Jessica與Krystal Jung鄭氏姐妹這樣搭

Krystal鄭秀晶曾為Piaget站台訪台，當時她接受《美麗佳人》專訪時這樣說：「我偏好經典簡約俐落的風格，也因為我的服裝通常比較簡單，所以我會更精心搭配珠寶與手錶。」出席活動以白色西裝外套搭配黑色褲裝，選擇伯爵錶Possession彩色寶石面盤手錶同時混搭手鐲，創造更跳、更顯眼的視覺效果，率性俐落又不失個性感。跟妹妹風格大不同的潔西卡Jessica，在同系列中挑選了質感白色面盤與錶圈鑲鑽的款式，搭配粉嫩色系西裝外套，展現優雅溫柔風。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 伯爵錶 Possession推薦原因、售價

正圓形錶殼輪廓手錶延續Possession系列可旋轉圈環設計和彩寶的特點，是少數在面盤顏色上有多種選擇的錶款，可以根據個人偏好、幸運色、穿搭考量來選擇，而飽滿用色、礦物系硬寶石的運用也是品牌相當重要的DNA。整體來說，Piaget伯爵Possession系列手錶不失珠寶感、實際戴起來也不會讓人覺得過於負擔，另一項優勢是有相當豐富的選擇，包括錶殼直徑尺寸、精鋼或貴金屬材質、鑲嵌鑽石、寶石面盤等多重選項，而如果選擇29毫米精鋼錶殼部分鑲鑽石英機芯的最入門款，台幣售價為NT$146,000。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jessica, Krystal, CHANEL, Piaget

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