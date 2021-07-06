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防疫照樣耍辣！居家穿搭必備時髦單品TOP 5　Lisa、泫雅示範給你看

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三級警戒再度延長，長時間待在家的你，不想再看見自己頹廢又邋遢的模樣，想要改變卻沒有頭緒，何不從以下5款居家穿搭必備單品下手，不僅穿著舒適，看起來還很性感，就連Blackpink成員Lisa、泫雅還有歐美超模Bella Hadid平時都在穿。

居家穿搭推薦單品1、Bra Top

炎熱的夏季通常少不了一件時髦好看的Bra Top，自己在家搭配短褲、休閒褲就非常有型，如有需要開視訊會議時，外面再罩個T-Shirt或襯衫即可。現在不只有運動品牌推出Bra Top，韓星泫雅就愛穿設計師品牌Alexander Wang的Bra Top。

Alexander Wang 標誌彈力運動內衣

CELINE

Alo Yoga

居家穿搭推薦單品2、運動背心

不論是削肩或高領的設計，適合運動及外出穿著的背心，也能為居家穿搭增添時髦感，近年來除了運動品牌推陳出新外，越來越多精品也打造出兼顧外觀與機能性的背心，Blackpink成員Lisa就曾穿著CELINE運動背心搭配運動短褲亮相。

CELINE

adidas Originals

居家穿搭推薦單品3、瑜珈褲

一件舒適好活動的瑜珈褲，不再只是瑜珈課上的必備品，隨著嶄新的居家生活型態啟動，不少人開始將瑜珈褲當成日常穿搭，除了「瑜珈褲之王」Lululemon可以挑選外，還推薦另一個同級品牌Alo Yoga，廣受好萊塢明星Taylor Swift、Gigi Hadid、Kendall Jenner喜愛。

Lululemon

Alo Yoga

居家穿搭推薦單品4、單車褲

近年來席捲超模圈的緊身單車褲，不管是搭配Oversize上衣或是短款背心，時髦度絕對大增，不過單車褲並非人人都能駕馭，它合身的版型對身材的要求比較高，務必謹記上寬下窄的穿搭公式，才能有效拉長比例，不妨參考Hailey Bieber這位單車褲忠實愛好者的搭配。

Nike

adidas

居家穿搭推薦單品5、束口休閒褲

束口休閒褲可是居家穿搭必備良品，最近幾年以束口的褲管更受歡迎，上半身不論是搭配小可愛、Bra Top甚至是普通T-Shirt，絕對是居家穿搭的不二首選。

Aritzia Tna

Alexander Wang

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Lisa, 單品居家穿搭

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