夏天「泥膜」詢問度超高！DEW薰衣草、innisfree火山泥　深層清潔吸油光

每到夏天，泥膜詢問度就大增。因為這類型面膜強打能吸附並帶走毛孔髒汙與肌膚多餘油脂，在出油旺盛的夏日真的特別需要！今年新品除了強調深層清潔，也強調保濕與舒緩，讓肌膚乾淨又不怕過於刺激。

DEW薰衣草香氛皂泥膜

佳麗寶旗下的DEW，從2020年底開始主打以「Skincare holic（保養愛好者）」為開發重點，從內而外都大為改變，更強調感官放鬆與貼膚質地。今年夏天推出新品就讓人眼睛一亮，這罐薰衣草香氛皂泥膜（Clear clay fondue），以夢幻的紫水晶色調為包裝，打開後更宛如整罐滿滿的小顆紫水晶，幫肌膚拋光、清潔、療癒、淨化。

DEW薰衣草香氛皂泥膜裡頭有獨家研發成份激活玻尿酸(保濕)、美容油(保濕)、按摩顆粒，特別訴求明亮肌膚。搭配三種薰衣草、佛手柑天然精油交織出滿滿療癒感。一週使用二到三次即可。

innisfree濟州島火山泥毛孔潔淨鎮靜面膜

innisfree暢銷明星商品濟州島火山泥系列，是以濟州島獨有的火山泥為原料，研發出獨家「濟州火山皮脂淨化粉末TM」，具有極佳的皮脂吸附力，能深層清潔毛孔髒汙。

2021年系列再推新品-濟州島火山泥毛孔潔淨鎮靜面膜。不僅升級獨家成份，比原有成分高出七倍的皮脂吸附力，更新添加PHA/AHA兩種果酸和積雪草萃取，吸附並帶走毛孔髒汙與多餘油脂之餘，還能溫和調理老廢角質，同時加強保濕舒緩效果。

倩碧全效淨化深呼吸面膜

倩碧今年夏天推出的全效淨化深呼吸面膜，挑戰五分鐘就能達到淨化+去角質雙重效果。強調以科研萃取大自然的淨膚高手，能擁有足夠清潔力、敷完不緊繃的效果。內含竹炭粉末宛如磁鐵般吸附毛孔髒污、高嶺土配方則能吸除沾附臉部的環境污垢、搭配矽珠微粒提供溫和的物理性去角質，一敷就有多重潔淨感。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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