好萊塢瘋癲最佳演繹！細看伊娃葛林4個過目難忘的「女神經病」造型

說到伊娃葛林，想來來去，好像經常出演一些精神狀況特殊的女子，細緻的演技經常讓觀眾看得相當入戲，難免將劇中角色的繁複心理或是神經質的人格設定套在Eva Green的身上，也讓她蒙上一層令人又愛又有點害怕的迷人魅力

Eva Green在過去的訪談中，談及啟發自己成為演員的一部電影是80年代、由Jack Nicholson主演的恐怖電影《閃靈Shining》，當伊娃葛林第一次看這部電影的時候，著實地被嚇到了。但是，在反覆看過幾遍之後，Eva Green自己被Jack Nicholson神經病般的殺人魔模樣給逗笑了，或許這也是為什麼伊娃葛林現在時常選擇演出女神經病的角色吧！從影近20年的光陰，伊娃葛林帶著觀眾見識到許多現實生活中鮮少會遇到的人格扭曲、精神狀況特殊的故事與角色，本天將帶你細看Eva Green 4個過去曾飾演過瘋狂又危險的「女神經病」角色及其造型解析

《複製情人》，蕾貝卡

對於已逝的愛人，你會用什麼樣的方式來表達自己的思念呢？蕾貝卡借用了複製人的科技技術，將戀人的基因完整地移植、變成自己子宮內的胚胎，用自己的養分孕育出日日夜夜想念的情人湯米。《複製情人》探討了複製人、代理孕母的爭議話題，用比較極端的方式來呈現常人在失去摯愛之後的心情，伊娃葛林既抑鬱又病態的想念之情，不僅讓人看了心生同情卻也毛骨悚然。

劇中Eva Green並沒有什麼搶眼的造型，而是以日常女性、母親模樣的穿著為主，是伊娃葛林從影以來較不常看到的生活樣貌。也因為貼近生活的打扮，讓人能夠更專注於女主角心態、神情上的轉變。

《黑影家族》，安潔莉卡

Eva Green在《黑影家族》當中飾演一名擁有不死之身的女巫「安潔莉卡」，是一名敢愛敢恨，在感情的思想上相當前衛的女子。安潔莉卡因為無法得到男主角的愛，不僅決心毀了他，甚至要毀掉整個家族，在導演提姆波頓色彩對比強烈的風格下，伊娃葛林完美成為恐怖情人的範本。

故事從18世紀中期的時空背景開始說起，Eva Green的造型也是從當時的法式洛可可藝術風格影響，極大的澎裙搭配荷葉滾邊的長袖；而呼應伊娃葛林一開始女僕的角色，色調上則選擇了帶灰調的淺藍色。

時間快轉到20世紀末的近代工業時期，伊娃葛林的服裝也轉變為我們比較熟悉的款式和剪裁——薄紗性感睡衣、晚宴長禮服、白襯衫和皮裙等。

其中出現不少深V、低領剪裁的服裝，除了完整呈現Eva Green想透過傲人的美色得到男主角的關愛，也選擇經典的紅色、黑色性感色性來呈現「安潔莉卡」極端、敢愛敢恨的個性。

《 英國恐怖故事》Vanessa Ives

在電視劇《英國恐怖故事》當中，Eva Green則是飾演具有通靈體質的靈媒Vanessa Ives，因為經常被惡靈附身，而出現極為誇張、扭曲的表情和肢體動作，逼真的演技讓人不禁為伊娃葛林捏把冷汗、以為她真的出了什麼事！

《英國恐怖故事》大抵可以說是英國的古裝電視劇，而伊娃葛林所飾演的「Vanessa Ives」因為靈媒角色，服裝的色調上多以黑、棗紅色等暗色系為主，加上浮誇的蕾絲細節呼應其時空背景。

《萬惡城市2：紅顏奪命》愛娃羅德

「愛娃羅德」魅惑的綠色雙眼與誘人的鮮紅嫩唇，運用美豔的外表將男人玩弄於掌間，讓人又愛有害怕的蛇蠍女郎印象，絕對是Eva Green演藝事業當中最為經典的性感角色。

因為身體就是最大的武器，「愛娃羅德」不需要太多的服飾，在電影中僅以性感內衣、一層薄紗甚至是全裸的樣子出現。臉上的煙燻眼妝與大膽的紅唇足以充分展現「愛娃羅德」的人格特質。

因為多半演出性感、瘋癲的角色，大家認為伊娃葛林本人或許也就差不多是這項的個性。然而，Eva Green私下是一個相當害羞的人，自己也不知道為什麼可以透過演戲、毫無保留地展現自己，她說：「可能我也不太愛說話，加上我的黑髮，所以大家總覺得我很神秘、好像還可以通靈⋯⋯。其實，我也是人，就跟你們一樣。」

祝福本月將滿41歲的伊娃葛林生日快樂！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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