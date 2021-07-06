精靈女王太妍回歸！中空裝露出纖細腰　粉眼妝+金髮如「真人版芭比」

在韓國素有精靈女王稱號的太妍，即將在7/6以新曲《Weekend》回歸，近日在IG上更釋出預告照片，復古妝髮和造型，加上展露無遺的好身材，讓大家更為期待。

造型多變

太妍的髮型非常多變，她也時常在IG上分享自己的近況，近期固定錄製綜藝節目《驚奇的星期六》，總是會固定分享造型，上週以金髮現身就引起粉絲們的驚呼，沒想到緊接著就釋出回歸預告照啦～

Weekend



在IG上公開了兩套造型，整體視覺都是有點朦朧、粉色系的氛圍，金色的齊劉海中長髮，也是先前介紹過的無層次剪髮，配上粉色的眼妝、粉色的衣服裝和粉色的頭巾，內搭上平口小可愛，纖細的腰線、肩線展露無遺，整個人看起來很超現實，因此被網友稱為「真人版芭比」。

值得一提的是，眼妝的部分除了上眼影用桃粉色暈染切合視覺主題外，下眼影也從眼頭延伸至眼尾，就連下睫毛也刷上了桃粉色的睫毛膏，搭配上細緻的亮片，整體妝效乾淨又特別。

復古公主風

第二套是復古的造型，將光澤感十足的金髮盤成髮髻，並繫上絲質的髮帶，加上復古的中空裝，加上躺在雲朵上的夢幻氛圍，太妍就像是從迪士尼電影裡走出來的公主。

而搭配這款造型的妝容非常特別，用淺粉、淺藍色搭配暈染的上眼影，以及眉上、眉下的珍珠飾品，配上珊瑚橘色系的光澤型唇彩，髮型、髮帶、唇彩到指彩都是絲緞光澤感，讓人十分期待這次的新歌。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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