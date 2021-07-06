fb ig video ETtoday search mobile

精靈女王太妍回歸！中空裝露出纖細腰　粉眼妝+金髮如「真人版芭比」

>

在韓國素有精靈女王稱號的太妍，即將在7/6以新曲《Weekend》回歸，近日在IG上更釋出預告照片，復古妝髮和造型，加上展露無遺的好身材，讓大家更為期待。

造型多變

太妍的髮型非常多變，她也時常在IG上分享自己的近況，近期固定錄製綜藝節目《驚奇的星期六》，總是會固定分享造型，上週以金髮現身就引起粉絲們的驚呼，沒想到緊接著就釋出回歸預告照啦～

Weekend

在IG上公開了兩套造型，整體視覺都是有點朦朧、粉色系的氛圍，金色的齊劉海中長髮，也是先前介紹過的無層次剪髮，配上粉色的眼妝、粉色的衣服裝和粉色的頭巾，內搭上平口小可愛，纖細的腰線、肩線展露無遺，整個人看起來很超現實，因此被網友稱為「真人版芭比」。

值得一提的是，眼妝的部分除了上眼影用桃粉色暈染切合視覺主題外，下眼影也從眼頭延伸至眼尾，就連下睫毛也刷上了桃粉色的睫毛膏，搭配上細緻的亮片，整體妝效乾淨又特別。

復古公主風

第二套是復古的造型，將光澤感十足的金髮盤成髮髻，並繫上絲質的髮帶，加上復古的中空裝，加上躺在雲朵上的夢幻氛圍，太妍就像是從迪士尼電影裡走出來的公主。

而搭配這款造型的妝容非常特別，用淺粉、淺藍色搭配暈染的上眼影，以及眉上、眉下的珍珠飾品，配上珊瑚橘色系的光澤型唇彩，髮型、髮帶、唇彩到指彩都是絲緞光澤感，讓人十分期待這次的新歌。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

畢業季必收！視訊面試化妝6大Tips，WFH視訊會議也適用的乾淨有神妝容

精靈女王太妍將回歸！復古造型釋出被稱「真人版芭比」，藍眼妝、金髮仙氣十足

媚比琳2021全球代言人韓國爆紅女團ITZY霸氣登場，成員最愛彩妝首度公開

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 太妍, Weekend

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

12星座7月運勢！牡羊偏財運不錯、天蠍朋友間很多桃花

12星座7月運勢！牡羊偏財運不錯、天蠍朋友間很多桃花

日網流傳一項「夏日甜品」心測　看出你的命定伴侶擁有哪些特質

日網流傳一項「夏日甜品」心測　看出你的命定伴侶擁有哪些特質

歐陽娜娜撞衫「人間芭比」Lisa！緊身裙掀驚人差距　網：輸慘了

歐陽娜娜撞衫「人間芭比」Lisa！緊身裙掀驚人差距　網：輸慘了

最有幫夫運的星座女Top 3！金牛愛賺錢、第一名果然是「她」 安格斯12星座一周運勢7／5-7／11　金牛傻人有傻福、雙子超強貴人運 IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家 超惡搞！肯德基推「薯條珍珠聖代」終極組合　冷熱甜鹹全滿足 宋慧喬半躺、扶額「霸總」氣場狂洩　冷豔風造型太帥網瘋喊：宋老闆 凱特王子妃波卡圓點裙好俏麗　拎打折新包看溫布頓球賽 說．流行／愛馬仕爆款靈感都是「它」　超像柏金包、這3點一眼辨識

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面