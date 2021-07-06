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疫情壓力白髮激增！營養師：「6類食物」多吃，惱人白髮不再來

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▲▼營養師：「6類食物」多吃，白髮不再來 。（圖／翻攝自IG）

▲疫情引起的白髮有解，飲食均衡最重要。（圖／翻攝自IG/aveda_kr、Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫在家，不少人竟發現白髮狂冒，除了擔心疫情，白髮也讓人心慌，營養師高敏敏表示，冒白髮其實不是年長者的專利，其實和飲食習慣也大有關係。她分享舉凡是營養不足、不好的生活習慣、壓力等都是造成白髮的原因。

高敏敏分享，身邊有個愛美的朋友，因為疫情都待在家，突然閒了下來，竟然開始長白頭髮，原來她在家飲食三餐不正常吃、疫情也讓她心理壓力恐慌，導致頭頂佈滿白髮。她分享若有白髮狀況，建議補充以下營養素，養出烏黑亮麗秀髮。

#優質蛋白質

頭髮最重要的基底就是蛋白質，而酪胺酸更是黑色素的原料，可從魚、肉、蛋、豆類中取得。

▲▼營養師：「6類食物」多吃，白髮不再來 。（圖／Unsplash、Pexels）

#維他命B群

維他命B群能幫助能量代謝，但壓力大時容易流失，如果缺乏維他命B1、B2、B6、B12，較容易有早發性白髮，建議多補充綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽。

#維他命Ｅ

補充維他命E可幫助抗氧化，減少壓力性白髮，建議可多攝取堅果、芝麻、好油。

▲▼營養師：「6類食物」多吃，白髮不再來 。（圖／Unsplash、Pexels）

#礦物質鋅

鋅是合成黑色素的重要原料之一，可從牡蠣、蝦、肉等食材下手，來補充營養。

#鐵質

鐵質能將氧氣送到全身，同時促進頭髮健康生長，建議從豬血、鴨血、豬肝、紅莧菜補充都是好選擇。

▲▼營養師：「6類食物」多吃，白髮不再來 。（圖／Unsplash、Pexels）

#礦物質銅

銅也是生成黑色素的必要原料，像是可可豆、黃豆都能輕鬆取得銅營養素。

營養師高敏敏表示，除了善選食物，也應避免抽菸、喝酒，長期抽菸喝酒易使體內自由基偏高，會破壞黑色素且影響毛髮黑色素生成，甚至破壞毛囊細胞，導致白髮、落髮症狀。

▲▼營養師：「6類食物」多吃，白髮不再來 。（圖／Unsplash、Pexels）

同時防疫在家也要多活動，當身體循環差、壓力過大都會影響頭皮血液循環，影響毛囊中製造黑色素的細胞，白頭髮就會開始增多。

▲▼營養師：「6類食物」多吃，白髮不再來 。（圖／翻攝自營養師高敏敏FB）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

關鍵字：

白髮, 食物, 營養素, 營養師高敏敏

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