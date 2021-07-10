GUCCI母公司開雲集團投資「精品出租」　原來小資女也能每個月換包！

記者王則絲／外電報導

誰不喜歡漂亮的精品手袋，但是礙於經濟能力有限，光是擁有一顆精品包就足夠讓人荷包大失血、吃土好幾天，更不用說「每個月都換包」是多麼奢侈夢幻的想法。近日GUCCI母公司開雲集團（Kering）宣佈投資英國精品手袋出租電商Cocoon，讓更多人知道了「精品出租」服務的存在，同時開雲集團也指出了未來的商機所在。

據外媒報導，開雲集團繼3月份收購知名轉售平台Vestiaire Collective 5%的股份，十足展現了對「二手市場」的關注與野心，近日又透過大舉投資英國精品出租電商Cocoon，對這樣轉手再轉手來壓低消費者成本的模式表示支持，且除了開雲，投資者還包括二手平台Depop創始人Simon Beckerman。

其實Cocoon的「精品出租」早先就曾引起話題，不過在開雲的投資後，又讓更多人看見有這樣的服務，簡單來說，Cocoon就像是在Netflix訂閱每月方案一樣，每月49英鎊可租借一款一般手袋；每月79英鎊可租借一款頂級手袋；每月99英鎊則可租借任何等級的手袋兩個，讓喜歡精品手袋卻無法直接花大錢帶回家的女孩，也有機會體會「每個月換包」的夢想。Cocoon將運用投資者的龐大資金擴大本身規模，讓平台內商品更多樣、多元、數量也增多，並加強物流效能。

其實這種出租概念十分稀鬆平常，像是租借場地、租借跑車都是同樣概念，近年來也有出租家具的服務出現，在高單價商品的市場上，這將會是未來的一個趨勢，雖然投入這樣的「二手市場」對於販售正價全新商品的策略來說幾乎是背道而馳，但或許時尚產業也在此發現了未來商機，找到能成功打入不一樣客群的方式。