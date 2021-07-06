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《璀璨》台裔貴婦大膽露　Dior內衣外穿巴黎享樂

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▲▼ 克莉絲汀趙 。（圖／翻攝christine_chiu88 IG）

▲克莉絲汀趙將52,000元Dior內衣外穿，搭配65,000元Dior裙。（圖／翻攝christine_chiu88 IG）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎高級訂製服大秀熱烈進行中，品牌超級VIP紛紛抵達巴黎欣賞久違的實體大秀，當中包括去年因Netflix實境影集《璀璨帝國》爆紅的台裔貴婦克莉絲汀趙（Christine Chiu），她與身價逾20億元的比佛利山莊整形名醫老公加百列趙（Dr. Gabriel Chiu）攜子前往，看秀前她先示範「日常穿搭」，從頭到腳都是法國精品Dior，甚至將Dior內衣外穿，大方在巴黎鐵塔前留影。

▲▼ 克莉絲汀趙 。（圖／翻攝christine_chiu88 IG）

▲克莉絲汀趙全身上下都是Dior設計，以巴黎鐵塔為背景留影。（圖／翻攝christine_chiu88 IG）

克莉絲汀趙難掩重遊巴黎的興奮，引述大文豪海明威的名言「世上只有兩處我們能過得很快樂，在家或在巴黎」，她也透露每回在巴黎度過7月4日美國國慶的傳統，一定會到美國設計師Ralph Lauren的餐廳慶祝，此行也不例外。

▲▼ 克莉絲汀趙 。（圖／翻攝christine_chiu88 IG）

▲克莉絲汀趙與整形名醫老公加百列趙、兒子抵達巴黎，到Ralph Lauren餐廳慶祝美國國慶。（圖／翻攝christine_chiu88 IG）

在可欣賞巴黎鐵塔的餐廳，克莉絲汀趙把握機會拍照，自信穿著Dior內衣外搭前開深V、側開大洞的白色罩衫，同時搭配Dior藍色全棉牛仔布配漸變效果長裙，一如她的大膽風格。她舉辦派對或參加晚宴時，經常是動輒數百萬元的高級訂製服上身，她認為高訂華服是藝術品，能夠體會到創意的巔峰，當被問到買了高訂禮服卻沒場合穿怎麼辦？她回答：「那就在家裡走走、點點蠟燭再烤隻火雞。」

▲▼ 克莉絲汀趙 。（圖／翻攝christine_chiu88 IG）

▲克莉絲汀趙是高級訂製服大戶，參加派對是她的最佳秀場。（圖／翻攝christine_chiu88 IG）

關鍵字：

克莉絲汀趙, Dior

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