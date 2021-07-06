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水果飯前吃才對？營養師曝「5族群最佳吃法」：這類人不能空腹吃

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▲▼營養師曝「5族群」正確吃水果法則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師提醒，不同族群適合吃水果的時間也不同。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

水果含有許多維生素、纖維質，是許多人眼中的健康食物，但你真的懂如何「吃水果」嗎？水果該飯前吃還是飯後吃？減肥時不能吃水果？水果助消化，腸胃不好的人應該多吃？知名營養師高敏敏就指出，其實吃水果也要「分時段」，但依據每個人的不同狀態，會有不同吃水果的「正確時間」，也有不同的適合或該避免的水果。她也特別分享了5種情況下的吃水果守則，快來看看你是哪一種。

＃一般健康人

一般人身體沒特殊狀況下，水果可以想到就吃，建議以當季新鮮水果，一次一個拳頭大小或碗裝8分滿，一天吃2～4次。

▲▼營養師曝「5族群」正確吃水果法則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃吃大餐時

如果有要吃大餐時，建議水果可以飯後吃，像是鳳梨、木瓜、奇異果等有消化酵素的水果可幫助提高消化力。

＃高血糖

高血糖的人則建議將水果放在兩餐中間吃，尤其推薦芭樂、蘋果、小番茄…等低GI高纖維的水果能避免血糖波動大、增加飽足感。

▲▼營養師曝「5族群」正確吃水果法則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃運動族

建議運動後1小時內吃些中高GI的水果，幫助體力能量回補，像是香蕉、西瓜、葡萄都很推薦。

▲▼營養師曝「5族群」正確吃水果法則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃胃不好的人

胃不好的人要避免空腹吃口感較酸、有蛋白酶的水果，避免刺激胃酸分泌，像是鳳梨、奇異果或檸檬等都要記得別空腹吃。

高敏敏也建議，平時蔬果常常攝取不足的人，可以將水果當作下午茶點心，用來取代高熱量甜點、點心或手搖飲料，在飯後也可吃一點有消化酵素的水果幫助消化。她也提醒，只要掌握好水果「份量」，就能安心吃水果。

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關鍵字：

水果, 吃法, 時間, 正確, 原則, 關鍵, 營養師, 高敏敏

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