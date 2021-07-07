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騙人好難！說謊容易被發現的3大星座　Top 1網公認：直腸子個性

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▲▼ 說謊容易被發現的3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

人在很多種情況下都有可能說謊，有惡意的也有善意，有時候朋友間也會玩鬧的說些無關緊要的小謊，但不管是哪一種，有些人天生就是很不會說謊，說謊能力超弱，每次騙人都一秒被拆穿。像是以下3個星座就是代表，每每說謊都很容易被發現，對他們來說，要他們騙人還不如有話直說來得省事。

▲▼ 說謊容易被發現的3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：雙魚座

感情豐富、純真善良的雙魚座，身邊總會圍繞著許多朋友，很受到大家的喜愛，長期下來，他們習慣以真心對待身邊每個人，不需要說謊、也懶得說謊。因此，當他們要騙人時就很容易緊張，撒謊後要想出更多謊話來圓謊讓他們覺得心累，此外，他們很容易受到別人影響，只要看到對方露出懷疑的眼神，就會更加慌了手腳，越說謊破得越大。

▲▼ 說謊容易被發現的3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：金牛座

性格很溫和沈穩的金牛座，做事向來穩重大方，雖然平時待人很和善親切，但在某些方面也很固執，對認定的事情會堅持己見，不會也不願意說謊話來附和別人。而且金牛為人本來就比較老實，不喜歡也很不會說謊，若要他們騙人，他們就會緊張到失去沈穩，說話時眼神也會很飄忽，不敢直視對方，甚至可能會臉紅，因此很容易被看破。

▲▼ 說謊容易被發現的3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：牡羊座

火象星座的牡羊座，性格也跟火很相似，對人熱情、活力十足，但同時他們的個性也是一根腸子通到底，非常直來直往、大大咧咧，為人很坦率，平時想什麼就說什麼。行動力很強的他們，容易粗心大意，加上他們心中充滿正義感，一旦要說謊騙人，內心就會非常緊張不安，說起謊來不僅容易結巴、破綻一堆，還會不小心做出各種心虛小動作，讓人一眼就能看出來，超容易被發現。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 騙人, 說謊, 被發現, 拆穿, 雙魚, 金牛, 牡羊

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