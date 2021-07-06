說．流行／愛馬仕爆款靈感都是「它」　超像柏金包、這3點一眼辨識

記者王蓁蓁 / 專題報導

說到Hermes（愛馬仕）包款，直覺就會先聯想到令所有女孩瘋狂的柏金包（Birkin）與凱莉包（Kelly），卻很少人知道這兩款夢幻逸品的最初原型——Haut à Courroies。作為Hermes推出的第一顆包款，也許不是名氣最響亮，其經典在歷史悠久的時尚史中，仍舊擁有無法撼動的崇高地位。

Hermes經典包款不勝枚舉，身為時尚迷一眼辨別款式絕非難事，但也有不少人在乍看柏金包與Haut à Courroies包這兩款幾乎一模一樣的設計中掉入「陷阱」，《ET FASHION》「說・流行」單元，在介紹Hermes迷人包款的演變之外，也趁機讓大家知道如何靠細節一眼分辨「誰」是「誰」。

Haut à Courroies誕生

▲Hermes推出的第一顆包款「Haut à Courroies」。（圖 / 翻攝IG@hermes)

Hermes製作馬具起家，而誕生於1892年Haut à Courroies包款，就是為放置馬鞍而生設計，讓騎士們進行馬術活動時更便利。Haut à Courroies在寬大的梯形包身下，透出了優雅風格，幾何的輪廓設計則展現簡約、幹練氛圍，中央鎖扣打開就能輕鬆翻蓋，讓包蓋可以翻平至包包背後，大大敞開的包口便能更容易置物，呼應品牌設計的實用初心，也瞬間成為當時貴婦們的輕裝旅行袋首選。

Haut à Courroies v.s Birkin柏金包

▲細看Haut à Courroies（左）、Birkin柏金包（右）在細節上不同。（圖 / 品牌提供、翻攝IG@hermes)

凱莉包被有「最美王妃」之稱的摩納哥王妃葛莉絲凱莉（Grace Kelly）使用而爆紅，凱莉包最初就是以Haut à Courroies包為靈感催生，而同樣一包難求的Birkin柏金包，更是結合了Haut à Courroies與Kelly凱莉包，打造出專為女星珍柏金（Jane Birkin）量身打造的完美包款，其中柏金包與Haut à Courroies相似度簡直太高了，以下整理出兩款包包細節，讓你一眼就能分辨「誰」是「誰」。

1. 包身比例

雖然兩款都是梯形輪廓，但Haut à Courroies 包身的長度更長，相較之下柏金包不論在視覺、還是容量上都更大，而柏金包則是看起來包身較短、寬度也較寬。

2. 手柄圈距

兩款包款的「手柄」也有些微差異，是比較不容易察覺的細節，都是雙手柄、半圓弧設計，不過Haut à Courroies的手柄圈距卻較柏金包來得短。

3.弧形拼接

座落在包款四角的弧形拼接，只有Haut à Courroies包才有，可以說是最好辨認的特色細節，展現Haut à Courroies最初作為放置馬鞍包提袋必備的堅固結構，同時彰顯了品牌工藝。

Haut à Courroies 近幾季新款

▲Hermes 2022 夏季男裝系列 Haut à Courroies黑色皮革、米色帆布包拼接包。（圖 / 品牌提供)

▲Haut à Courroies 彩色拼接幾何圖形包款。（圖 / 翻攝官網@farfetch)

Haut à Courroies簡約又率性的設計，在近幾季男裝系列中都能看見它的身影，雖然在Christophe Lemaire 擔任品牌女裝創意總監時，也曾運用繽紛的彩色拼接與幾何圖形，吸引不少熱愛大包的女性關注，不過Haut à Courroies中性的大包外型卻更適合時髦男性們背上身，像是Hermes 2022夏季男裝系列，其中一款Haut à Courroies黑色皮革與米色帆布包拼接，異材質結合在極簡輪廓中依舊吸睛。

▲Haut à courroies 40 Cargo多口袋包，軍裝風格好帥氣。（圖 / 翻攝IG@hermes)

近期Hermes還推出一款實用性破表的Haut à Courroies包包，多口袋的設計包括卡片夾層、可拆卸式水壺架、還有Airpods耳機收納袋等，包身軍綠帆布與黑色皮革的拼接，以Man味十足的軍裝為靈感，一提上手立馬成為行走賀爾蒙。

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