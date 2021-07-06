想當「辣新娘」快學她！短婚紗炸開事業線配牛仔靴　半臀快失守

▲關史蒂芬妮梅開二度，穿Vera Wang性感白紗與布雷克雪爾頓完婚。（圖／翻攝gwenstefani IG）

記者陳雅韻／綜合報導

美國「不要懷疑」樂團51歲主唱關史蒂芬妮（Gwen Stefani）上周六與45歲鄉村歌手布雷克雪爾頓（Blake Shelton），在奧克拉荷馬州的農場低調舉辦婚禮，只有少數親友受邀觀禮。今新娘終於公開婚禮照片，她穿「婚紗女王」Vera Wang打造的心形領短裙配長紗的性感禮服，坐在車裡幾乎露出半臀，更有趣的是腳上穿著牛仔白靴，完全顛覆大眾對新娘造型的想像。

▲關史蒂芬妮與布雷克雪爾頓在五層大蛋糕前接吻。（圖／翻攝gwenstefani IG）

關史黛芬妮與布雷克雪爾頓皆有過一段婚姻，兩人交往6年終於開花結果，在親友的祝福下完成溫馨的農場婚禮，在五層大蛋糕前甜蜜接吻。細看新娘的Vera Wang婚紗有許多設計巧思，除了心型領讓她盡顯傲人的事業線、俏麗短裙外罩長紗裙擺的設計則讓她的美腿若隱若現之外，從腰際到裙子還有精緻的葉形刺繡，以及一對象徵夫妻的愛之鳥、3隻代表關史黛芬妮3個孩子的幼鳥裝飾。

▲關史蒂芬妮與布雷克雪爾頓在奧克拉荷馬州的農場舉辦浪漫婚禮。（圖／翻攝gwenstefani IG）

布雷克雪爾頓的造型也別出心裁，身穿白襯衫、黑背心並繫上領結，不過褲子非一般新郎會穿的正式西裝褲，而是深藍色牛仔褲上陣，一如他身為鄉村歌手的招牌穿搭，自在做自己。

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