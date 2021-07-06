3分鐘完妝出門！「快速底妝神器」盤點，一掃暗沉疲憊

▲盤點夏日快速上妝神器。（圖／翻攝自IG/aoihamada、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

居家防疫，外出又得佩戴口罩，你多久沒有好好化妝了呢？防疫也要有儀式感，底妝千萬別忽略，漂亮底妝能一掃暗沉疲憊，《ET FASHION》盤點防疫底妝神器，輕薄質地不給肌膚負擔，讓你在最快時間就能完妝出門去。

▲KOSE 蔻絲媚影 神隱毛孔柔焦凍，15g ，295元。

肌膚長時間戴口罩悶著，毛孔粗大讓人好困擾，建議妝前也可使毛孔產品來打底，蔻絲媚影的神隱毛孔柔焦凍，能自然柔焦毛孔及凹凸不平處，透明的凝凍質地一抹於肌膚即轉換成清爽觸感，內含柔粉珠光粒子，高透明度的細緻珠光散發紅潤明亮感，強力抗油耐汗水，於肌膚保養後使用能防止泛油光及脫妝，使後續粉底更加持久服貼。

▲BY TERRY 玻尿酸怦怦修飾筆，1,590元。

有時候完美底妝就差臨門一腳，法令紋或是眼下暗沉都很扣分，這時需要出動遮瑕筆來幫忙。BY TERRY玻尿酸怦怦修飾筆結合多種玻尿酸成分，能為肌膚帶來自然光采，天然植物配方，則能針對較為敏感、易乾燥、色素沉澱、紋路較為明顯的肌膚部位加強保濕增加微循環，深層保濕同時提升妝容細緻度。

▲Dior 超完美水潤光氣墊粉餅，14g，2,350元。

想要快速完妝，怎麼能少了氣墊粉餅呢？Dior推出全新超完美水潤光氣墊粉餅，承襲經典三色堇精萃及維他命E保養成分，讓肌膚全天候滋潤保水，不只如此更將獨特光感閃耀科技與頂級保養成分，調配至最佳平衡，打造一拍水亮的奶油水潤光妝效。

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