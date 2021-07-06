楊冪撞髪Lisa差點認不出！「豹紋透視裝」被爸吐槽：馬甲線要加油

▲大陸女星楊冪 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星楊冪演藝事業亮眼，最新拍攝的雜誌封面悄悄公開，楊冪一改招牌黑髮造型，換上一頭亮眼金髮差點認不出，並身穿火辣的透視豹紋裝出鏡，狂野形象超乎過往。不過此次時尚大片的評價卻褒貶不一，有網友直言「撞髮Lisa」，連楊冪爸爸也在微博吐槽：「馬甲線還要加油」。

楊冪此次出鏡大陸版《ELLE》8月刊封面曝光，以「多元性感」為主題，楊冪換上一頭亮眼金髮，齊瀏海下精緻五官依舊，但形象與過往差異較大，讓粉絲差點認不出。楊冪以Victoria's Secret（維多利亞的秘密）代言人之姿敬業帶貨，直接在大片中穿著品牌豹紋吊帶睡衣出鏡，透視剪裁將纖細體態完美呈現，再以GUCCI皮革紅裙收尾，楊冪也順勢擺出撩人姿勢，一舉一動十分性感。

此次更特別拍攝雙封面，楊冪身穿BOTTEGA VENETA（ BV）2021 秋冬系列水藍色連身裝，全身包緊緊，憑藉側臉微微出鏡，試圖將焦點放在金髮上。另一套造型，楊冪則是運用短版豹紋上衣，巧妙露出纖細螞蟻腰，身材窈窕毫無一絲贅肉，不過卻引來楊冪父親一陣吐槽：「馬甲線還要加油」。而封面也引發兩極評價，網友直言：「是撞髮Lisa了」、「表現力很空洞」，但也有粉絲力挺表示：「楊冪的顏值沒輸過」。

▲BLACKPINK人氣成員Lisa 也曾有齊瀏海金髮造型。

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