比星座還神準！「用生日找靈魂伴侶」　TOP 10最速配組合公開

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許多人單身一陣子的原因，大部分都是找不到對的人，但或許你的「靈魂伴侶」早注定，近期於日本網上引起熱議的就是以「生日日期」來幫大家配對出最速配的戀愛對象，以下直接將「最適合的男女生日組合前十名」大公開，趕緊來看看自己與伴侶是否上榜了。

▲岀生日期看速配對象。（圖／翻攝自unsplash，下同）

＃9日、18日、27日男生

＃9日、18日、27日女生

這對男女最容易對彼此產生一見鐘情、一見如故的熟識感，若遇到這種讓你秒有安全感的靈魂伴侶大家要好好把握。

＃5日、14日、23日男生

＃3日、12日、21日、30日女生

這對男女的共通特性就是特別樂觀總能帶給身旁的人正能量，而你們自帶溫暖的特質也會深深吸引著彼此。

＃6日、15日、24日男生

＃6日、11日、20日、29日女生

這組合可以說非常可愛，因為這對男女是屬於「不見廬山真面目」的一群人，自己察覺不出對於對方的依賴與迷戀，同時也默默的在為對方付出。

＃2日、11日、20日、29日男生

＃6日、15日、24日女生

這組合必定會成為對方心頭上的一粒硃砂痣，無論結果如何都將是永生難忘的一段回憶，比起談戀愛更是適合結婚的對象。

＃5日、14日、23日男生

＃1日、10日、19日、28日女生

有些人的愛情是距離產生美感而這組卻恰恰相反，你們都喜歡如膠似漆的甜蜜，因此可以說是最佳的戀愛對象，了解自己與對方的喜惡且能相互體諒，且都有強大的佔有慾、非常在乎對方。

＃1日、10日、19日、28日男生

＃1日、10日、19日、28日女生

這組男女自己本身就很有主見與看法，因此面對感情問題亦是同樣非常直接果斷甚至會主動出擊的類型，積極的進攻可以迅速幫感情增溫。

＃2日、11日、20日、29日男生

＃2日、11日、20日、29日女生

個性同樣如暖陽的你們是彼此最好的避風港，待在對方身邊就有一種回到家的感覺，自然、坦蕩的對待彼此就是你們讓感情細水長流的良藥。

＃1日、10日、19日、28日男生

＃4日、13日、22日、31日女生

這組男女有著相似的價值觀，因此遇到事情時你們很能理解對方的心情進而化解各種爭吵，另外這個組合於職場上也是非常好的合作夥伴。

＃9日、18日、27日男生

＃3日、12日、21日、30日女生

猶如手足的你們在一起時總能惦記對方的好並細心呵護彼此，雖然沒有血緣關係但對待彼此絕對不亞於家人般的親密。

＃3日、12日、21日、30日男生

＃7日、16日、25日女生

這個組合可以說是非常奇妙，是一個神經大條的男生遇上思慮縝密女生的故事，意見常常不盡相同也不太會為替對方思考但卻是心靈契合的一對，可以說是「一個願打，一個願挨」的兩情相悅。

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