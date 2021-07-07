「絕不主動聯絡」的佛系星座Top 3 ！　水瓶傲嬌、冠軍跌破眼鏡

▲永遠不會主動聯絡的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）



編輯 ／Ann

常聽說「想你的人就會來找你」，但是這句話其實有例外，因為從星座角度來分析，有些人就算再怎麼想你也絕對不會主動聯絡，無論是交友或是談戀愛都是佛系至極，總歸一句「隨緣就好」，以下公開絕不主動聯絡的星座Top 3 。

Top 3 水瓶座

水瓶座屬於把感情放在心裡的類型，在他們看來，保持聯絡只是一個客套動作罷了，並不代表什麼，只要心裡永遠有對方的位置就好，水瓶認為感情不需要靠這些動作來建立。久而久之，水瓶就養成了被動的習慣，永遠等著別人來找，不想自己主動出擊，簡單來說就是很怕麻煩的生物。

Top 2 巨蟹座

周圍有巨蟹座朋友就知道，他們很少主動聯絡別人，除非是有事情要溝通，不然完全像人間蒸發一樣音訊全無，無意間塑造了巨蟹很忙碌的形象，其實大錯特錯，巨蟹一點也不忙，通常都是窩在家裡。當然人間蒸發也有例外，一旦遇到了巨蟹真正感興趣的人，就會讓他們恢復正常聊天的速度，不過是少之又少了。

Top 1 摩羯座

摩羯座心裡有自己的一把尺，對於任何人際關係都一樣，不希望自己太過度維持，換句話說，摩羯越是在意越不願意主動聯絡，哪怕再想對方也是一樣，偏偏要等對方主動開口，摩羯才會回過頭來搭理，並且會裝成絲毫不在意的樣子，就是不希望讓自己變成一廂情願，進而裝出來的假象罷了。

►必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！ 摩羯零物慾、第一名果然是她



►「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對



►耍廢救台「邊緣宅家星座」Top 3 ！ 摩羯被點名、冠軍是提前部署