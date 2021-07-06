盜版Supreme報應來了！詐欺首腦父子判賠天價、入獄服刑8年

記者王則絲／台北報導

受到潮人們喜愛的街頭品牌Supreme因其響亮的名號與人氣，導致盜版猖獗，其中最讓正版品牌頭痛的莫過於在義大利發跡的仿冒品牌Supreme Italia，誇張行徑讓Supreme憤而對Supreme Italia提起訴訟，而近日判決結果出爐，Supreme Italia創辦者父子Michele Di Pierro與Marcello，被裁定詐欺罪成立，需支付1,040萬美金（約台幣兩億九千多萬元）高額賠償金，且Michele Di Pierro將入獄服刑8年、兒子Marcello則是3年。

Supreme Italia於2015年開始率先在義大利註冊商標，並接續在好幾個國家註冊商標，還開設多間實體店鋪，導致正版的Supreme反而在這些國家沒有經營權，消費者嚴重被混淆視聽，2018年時三星SAMSUNG甚至差點與Supreme Italia合作，對Supreme的影響非常大，因此Supreme開始在各地對Supreme Italia提告。

在Supreme的努力打擊下，Supreme Italia於大陸的商標被註銷，今年Supreme也成功進駐義大利米蘭，開設直營店鋪，幾乎封鎖了Supreme Italia的所有行動，一步步贏回使用自家商標的主導權。

Supreme Italia安靜了一陣子後，近日Supreme與Supreme Italia的訴訟結果終於出爐，據外媒報導，Supreme Italia母公司International Brand Firm Ltd.（IBF），雖然已與Supreme母公司VF Corporation進行和解，仍逃不了詐欺罪行，判決結果指出，IBF負責人父子Michele Di Pierro與Marcello，需支付1,040萬美金（約台幣兩億九千多萬元）高額賠償金，且Michele Di Pierro將入獄服刑8年、兒子Marcello則是3年，兩位當事人都沒有出庭，事後Michele Di Pierro還公開表示Supreme 的訴訟是一次非常不合理的嚴重攻擊：「這是荒謬、毫無根據和誹謗的指控。」