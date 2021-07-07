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超欠吃！OREO全新「彩虹夾心」上市　5款夢幻配色火速搶光

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編輯／ChiNg

家喻戶曉的零嘴OREO餅乾是許多人的解饞救星，近日官方推出限量版「彩虹OREO」馬上造成轟動，內餡夾心換上紅、橙、黃、綠、藍、粉、紫七種配色，響應「同志驕傲月」更是代表著人與人之間的多元性、獨特性。

這款彩虹OREO餅乾於去年就有宣傳照釋出，迎來大票網友的支持與喜愛，終於在今年正式開賣，一口氣推出五種不同配色的夾心餅乾組合，分別代表著同志驕傲、跨性別、女同志、雙性戀、泛性戀五種指標，享受美味的同時也在替不同的聲音發聲，目前官方僅限量販售3000盒火速被搶光，許多人紛紛敲碗盼補貨，有興趣的人請持續鎖定官網最新消息。

古人云「肚裡有墨水，文章才能成」國文課本用肚裡的墨水比喻一個人的知識淵博與否，為了避免自己成為胸無點墨之人大家趕緊直接乾下一杯墨水吧！日本抹茶共和國推出的「抹茶墨汁」可謂直接提供了滿腹詩書的捷徑，將北海道生產的濃郁鮮乳搭配香氣十足的宇治抹茶粉，並裝入透明墨水瓶中，製造出讓文青還是吃貨都無法抗拒的高顏值飲品。

▲▼ 抹茶墨汁。（圖／翻攝自IG@matcharepublic_）

▲抹茶墨汁（圖／翻攝自IG@matcharepublic_，下同）

炎炎夏日就是需要來一瓶沁涼飲品解渴與消暑，這款「抹茶墨汁」肯定備受抹茶控與牛奶控喜愛，不甜不膩越喝越順口，包裝方面更是獨特與精緻，罕見地使用了古色古香的墨水瓶，透明瓶身凸顯抹茶綠的清新，午後來一杯好療癒。

▲▼ 抹茶墨汁。（圖／翻攝自IG@matcharepublic_）

其他口味還有岩鹽芝士抹茶拿鐵、杏仁抹茶牛奶可選擇，可愛的墨汁瓶包裝喝完絕對捨不得丟。

由日本知名商店MACAPRESSO所推出的「貝殼馬卡龍」可愛外觀令人少女心爆發，原本就讓人難有抵抗力的甜點再加上鮮豔繽紛的配色，叫人怎麼有辦法乖乖忌口，此系列貝殼馬卡龍肯定能征服你的視覺與味蕾。

這款貝殼馬卡龍最與眾不同的就是尺寸，有別於一般的馬卡龍都是小巧可愛，此款接近咖啡杯盤的大小，加上飽滿內餡，一個就能滿足口腹之慾，共有巧克力香蕉以及草莓奶油兩款口味，喜愛馬卡龍的你，一定要品嚐看看。

▲▼貝殼馬卡龍。（圖／翻攝自macapresso.com）

▲貝殼馬卡龍。（圖／翻攝自macapresso.com）

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關鍵字：

抹茶, 宇治抹茶, 彩虹, OREO, 同志, 馬卡龍

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