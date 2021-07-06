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AP皇家橡樹34毫米錶鎖定女性　霜金放閃、酷黑陶瓷都有型　

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▲▼ AP,PP 。（圖／公關照）

▲AP霜金款34毫米皇家橡樹自動上鍊腕錶，1,505,000元。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

AP（Audemars Piguet，愛彼錶）招牌皇家橡樹系列新增生力軍，推出兩款錶徑縮小至34毫米的霜金款皇家橡樹自動上鍊腕錶、黑色陶瓷自動上鍊腕錶，前者未鑲一顆鑽，全靠錶殼與鍊帶獨特的霜金工藝創造閃耀效果；34 毫米黑色陶瓷自動上鍊腕錶則以酷黑設計吸睛，搶攻女錶市場的企圖心不言可喻。

▲▼ AP,PP 。（圖／公關照） 

▲AP霜金款34毫米皇家橡樹自動上鍊腕錶搭配全新淺藍色「Grande Tapisserie」大型格紋錶面。

霜金工藝源自歷史悠久的佛羅倫斯黃金錘擊技術，2016年AP與義大利珠寶設計師Carolina Bucci聯手開創運用在腕錶上，創造夢幻閃光。此次在錶徑34毫米的皇家橡樹18K白金腕錶上呈現，並搭配全新淺藍色的「Grande Tapisserie」大型格紋錶面；相同尺寸的皇家橡樹黑色陶瓷自動上鍊腕錶則流露酷味，八顆將錶圈鎖入錶殼的六角螺絲特別以18K 玫瑰金打造，形成強烈對比色，兩只錶均裝載專為錶徑34mm開發的載 5800自動上鍊機芯，透明錶背可一窺奧秘。

▲▼ AP,PP 。（圖／公關照） 

▲AP皇家橡樹 34 毫米黑色陶瓷自動上鍊腕錶，1,377,000元。

▲▼ AP,PP 。（圖／公關照）

▲AP皇家橡樹 34 毫米黑色陶瓷自動上鍊腕錶搭載5800 自動上鍊機芯。

「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）今年則壯大Aquanaut系列陣容，一次發表7款男、女新錶，具備辨識度高的八角圓潤錶環與錶殼、方格凸紋裝飾錶面與錶帶等特色。當中女錶Aquanaut Luce加大錶徑尺寸至38.8毫米，並新增由石英機芯驅動兩地時間的女錶，而搭載自動上鍊機芯的編號5268/200R-001白色款女錶，也同步加大錶徑至38.8毫米，錶圈鑲鑽更加閃耀。

▲▼ AP,PP 。（圖／公關照）

▲PP Aquanaut Luce編號5268/200R-001 玫瑰金自動上鍊腕錶，1,456,000元。（圖／PP提供）

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關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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