徐玄振狀態絕佳粉絲狂讚：太瘦太美　側拍生圖驚現「九頭身」比例

記者王則絲／台北報導

韓女星徐玄振有著「浪漫喜劇女王」的封號，所出演的電視劇都相當成功，可說是收視率保證，近期攜手《與神同行》金東旭主演的新劇《你是我的春天》剛開播，日前記者會上徐玄振展現絕佳狀態，一身端莊白襯衫搭配黑色傘裙，雖然全身包緊緊卻藏不住姣好體態，現場生圖也能拉出九頭身比例，粉絲們狂讚：「好瘦、好漂亮！」

▲《你是我的春天》記者會。（圖／翻攝自TVN）



徐玄振雖不像一眾甜美精緻型女星擁有深邃雙眼皮大眼，但她的單眼皮卻是她最大的魅力，尤其是笑起來的模樣特別漂亮，因演出《又，吳海英》、《浪漫醫生金師傅》⋯⋯等人氣戲劇後，演技實力備受肯定，且粉絲黏著度超高。

▲徐玄振現場側拍照看出九頭身好比例。（圖／翻攝自IG@management_soop）



今年36歲的徐玄振狀態保持非常好，吹彈可破的白皙肌膚20 歲少女可能都比不上，一直以來都維持相當纖瘦體態的她，身材當然也沒得挑惕，日前《你是我的春天》新劇發佈會上徐玄振身穿米色調無領襯衫，搭配黑色A字傘裙以及JIMMY CHOO高跟鞋，襯衫斜扣剪裁突顯設計感，高腰黑裙則讓人把視線集中在那極致纖細的螞蟻腰上，原先身高就有167公分的她，輕鬆拉出九頭身好比例，粉絲紛紛讚賞：「徐玄振狀態好好」、「笑得太好看了」、「姐姐有夠漂亮。」

為在新劇開播時增加曝光，徐玄振近期還登上了韓版《美麗佳人》七月號雜誌，為珠寶手錶品牌Rosemont拍攝一系列畫報，穿著多套浪漫風格的服裝與之搭配，散發鄰家女孩般清新的質感、仙氣滿溢。

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