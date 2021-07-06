巴黎高訂周／搞怪超模「西裝內全空」看秀！　DIOR仙氣粉霧禮服絕美

▲DIOR 2021 秋冬高級訂製服系列回歸實體秀形式發佈 。（圖／品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

萬眾矚目的DIOR 2021 秋冬高級訂製服系列回歸實體秀形式發佈 ，本季以黑白灰的簡潔美感貫穿刺繡細節，由創意總監 Maria Grazia Chiuri攜手法國藝術家 Eva Jospin打造，充滿印度風格的刺繡壁面成為靈感，帶來全新的視覺享受。此外，女星Cara Delevingne（卡拉迪樂芬妮）與Jennifer Lawrence（珍妮佛勞倫斯）也到場看秀，為秀場增添亮點。

▲創意總監 Maria Grazia Chiuri與法國藝術家 Eva Jospin 合作，壁畫作品出自印度刺繡學校。

終於度過疫情時期的微電影發表，本季由DIOR女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri 來到羅丹美術館以實體秀呈現，將重點回到織品面料本身，更與法國藝術家 Eva Jospin 合作，為大秀創造壁畫作品《Chambre de Soie》置於秀場內，該作品出自印度刺繡學校手工打造，以充滿印度風格的刺繡襯托大秀氣勢。

▲本次禮服也少不了迪奧先生鍾愛的粉藍以及裸色調設計 。

▲經典Bar Jacket搭配長裙 。

本次禮服也少不了迪奧先生鍾愛的粉藍以及裸色調設計，唯美中充滿仙氣，透視且流暢的剪裁風格，行走之餘相當飄逸，加上鏤空、流蘇與褶襉元素，無疑是女星們紅毯新戰袍。較為實穿的套裝部分，經典Bar Jacket搭配長裙做出延伸，黑白灰主色的格紋、毛呢細節，注入大衣以及披風上豐富層次感，並以細腰帶點綴修飾比例，最後模特兒踩著平底登山靴或編織網眼拖鞋登場，依舊是耐看的經典搭配。

▲看秀嘉賓超模Cara Delevingne（卡拉迪樂芬妮）。



▲影后Jennifer Lawrence（珍妮佛勞倫斯） 。

隨著疫情趨緩回歸正軌，受邀看秀嘉賓超模Cara Delevingne（卡拉迪樂芬妮）綁起幹練辮子頭現身，俐落西裝外套內「空無一物」，維持一貫的率性氛圍；影后Jennifer Lawrence（珍妮佛勞倫斯）則是換上翻領波點洋裝優雅亮相，一頭亮眼金髮下精緻五官依舊，眾星雲集的畫面更是許久未見。