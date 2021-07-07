HUBLOT綠松石色錶上手　視覺沁涼感激升

▲HUBLOT Big Bang Unico Summer盛夏限定腕錶，651,000元。（圖／HUBLOT提供）

記者陳雅韻／台北報導

錶殼顏色絕非只有貴金屬的白或金，高科技精密陶瓷加入後，色彩有更多選擇，材質專家HUBLOT今夏再次上演大驚奇，推出夏日專屬的綠松石色Big Bang Unico Summer盛夏限定腕錶，介於藍與綠之間的清新色調，為輕盈的鋁材質，限量200只，發售的地點也呼應錶款的休閒氣息，僅限度假勝地地中海周邊專賣店與官網。

▲HUBLOT Big Bang Unico Summer盛夏限定腕錶另附高科技魔鬼氈錶帶。



Big Bang Unico Summer盛夏限定腕錶獨特的綠松石色鋁質錶殼，HUBLOT採用陽極氧化技術增添腕錶的亮澤感，予人沁涼的感受，可透視機芯的面盤上時針與分針也以白色夜光與綠松石色呈現，搭配同色調的橡膠錶帶，或透過快拆裝置轉換成隨錶附的運動型錶扣高科技魔鬼氈錶帶，42毫米錶徑的尺寸男女皆宜。

▲百年靈Superocean Heritage 57’ Pastel Paradise腕錶彩虹款（左起）142,000元，其他4款各137,000元。（圖／百年靈提供）

百年靈（Breitling）也發表夏季白、海藍色、薄荷綠和冰拿鐵4種不同面盤色，以及一款有彩虹時標的Superocean Heritage 57’ 超級海洋文化腕錶Pastel Paradise膠囊系列腕錶，為夏季穿搭注入繽紛色彩，此系列同樣配有快拆錶帶系統，另有檸檬色和覆盆子冰沙紅色錶帶可供替換。

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