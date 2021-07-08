「QQ枕」激殺4顆9120元→800元！中空纖維超好睡、機洗不變形

文／C編

睡眠不好會引發很多問題，像是專注力不佳、全身痠痛、免疫力下降等等，因此良好的睡眠相當重要，「Her和她」推薦台灣製造的「媚格德莉MIGRATORY 可水洗抑菌彈力QQ枕」，特殊的7D中空纖維，可以幫助你一覺到天明。

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▲媚格德莉MIGRATORY 可水洗抑菌彈力QQ枕，4顆，原價9120元，特價800元。點我購買。



QQ枕擁有7D中空纖維，特殊的中空結構，擁有高度蓬鬆、高度回彈的特性，能讓枕頭長久保持飽滿，頭部置於枕頭上時，纖維可以迅速緩衝壓力釋放，柔軟貼合頭部曲線，不會有枕頭過硬、過高會壓迫脊椎神經、導致呼吸不順的問題。

▲媚格德莉推出的QQ枕彈力很到位。



在枕頭的車縫部分，針距加密，洗滌不易破裂，而且可以直接丟洗衣機裡面清潔，方便又省力，押花表布柔軟舒適高透氣，讓人可以一夜好眠，不易變形的設計，清潔更加安心，不用擔心機洗完無法恢復Q彈。

▲即使機洗也不容易變形。



想要一覺好眠，不妨先從枕頭開始換起，而且重點是即使枕頭很厲害，價格也不貴，一次購入4顆，連著小朋友的枕頭一起換，一家大小都可以享受舒適睡眠，原價9120元，特價只要800元，相當於一顆枕頭只要200元，超級划算。

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「Her和她」推出「媚格德莉MIGRATORY 可水洗抑菌彈力QQ枕」，台灣製造睡起來更加放心，4顆枕頭原價9120元，特價800元，還可以直送到家裡，完全不用擔心受到疫情的影響，刷卡下單很可以。