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新版小棕瓶挑戰最低價「兩瓶3950元」！保濕、抗老　連潤娥也大愛

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文／C編

雅詩蘭黛旗下的「小棕瓶」特潤超導全方位修護露一直以來都受到很多愛美女性的喜歡，因為使用起來肌膚很有感，除了變光滑細嫩，還可以延緩老化，每次週年慶、母親節檔期都是囤貨的好時機，現在不需要等待，「Her和她」直接推出「特潤超導全方位修護露」50mlX2，原價7900元、特價，絕對划算。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲小棕瓶,雅詩蘭黛,修護露,保養,Her和她。（圖／IG） 

▲特潤超導全方位修護露 50mlX2，原價7900元、特價3950元，點我購買。

小棕瓶在2020年全新升級後，進化為「特潤超導全方位修護露」，比起過去質地更好吸收，帶給肌膚的光澤透亮感更加明顯，長效保濕潤澤，同時可以穩定膚質，讓肌膚隨時保持年輕透亮，因此受到更多女性的喜愛。

▲小棕瓶,雅詩蘭黛,修護露,保養,Her和她。（圖／IG） 

▲潤娥也是新版小棕瓶的愛用者。（圖／esteelauderkr IG）

特潤超導全方位修護露不只一般女性喜愛，連南韓女星潤娥都是它的粉絲，不但拍攝了很多美照，也曾分享因為行程滿檔，肌膚容易乾燥、缺水，或是有一些NG狀況，但自從用了全新的小棕瓶之後，肌膚不但穩定了很多，也澎潤到發亮，甚至連臉上的細紋都有所改善。

全面更新的小棕瓶，讓很多人都大讚「質地更水潤、更好吸收了」、「我一天都不能沒有它，不抹它，肌膚就會像是柏油路一樣乾燥粗糙」、「持續使用，肌膚的穩定度都變好了，敏感肌很少再發作」。

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 ▲小棕瓶,雅詩蘭黛,修護露,保養,Her和她。（圖／IG）

▲特潤超導全方位修護露 50mlX2，原價7900元、特價3950元，點我購買。

「Her和她」推出「特潤超導全方位修護露」50mlX2，原價7900元、特價3950元，相當於一瓶才1975元，超划算的價格，終於不用再等到週年慶或是母親節才下手，直接現在就可以買起來，直送到家省力又省時。

關鍵字：

小棕瓶, 雅詩蘭黛, 修護露, 保養, Her和她, Her

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