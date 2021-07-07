20年星巴克老店大變身！　CAFE!N旗艦店開幕「就像在日本」

▲CAFE!N接手星巴克老店舖，開設日系風格的旗艦店。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

相信許多老台北都對星巴克中山門市有印象，這間奠定早期星巴克時髦外型的老店，於2020年1月正式歇業，近期後起之秀CAFE!N宣布旗下旗艦店在該址接手開幕，找來京都嵐山％ARABICA設計師操刀，從外到內一率的無色系，也讓繁忙的十字路口增添不少異國風格，防疫三期期間僅供外帶，解封後不妨前去探一探。

星巴克在2019年調整年度策略，宣布經營超過20年的中山門市，在去年1月正式歇業，當時還有不少民眾留言感到不捨，感嘆「青春的約會地點不見了」，星巴克撤店之後可能因為疫情因素，未有知名店家頂下經營，而近期積極擴展市場的CAFE!N則逆向操作，將其設為最新旗艦店，並在三級防疫期間正式開幕。

主打時髦風格的CAFE!N，請來打造日本京都「打卡神地」%ARABICA嵐山店設計師Elson，進行該店規劃，其團隊MIZUIRO重新打造的2層樓空間、共60坪的店面大小，採用流動感無死角的城市觀景視野，保持空間動線穿透性及保持適當社交距離，連桌椅的設計重點都是「減低數量、簡化空間、視覺活潑」，讓大面積的玻璃引入自然採光，其內能一覽城市風景，卻無太多干擾，是放空的好去處。

在一樓以外帶杯架的環保紙漿紙為材質，高度2米的巨大立體驚嘆號，作為店內標的，底下規劃階梯式座位，不論一人來訪或是跟好友，都能有各自休息的空間，此外在客席區的金屬桌也有巧思，以薄板製作、輔以簡易折角工學達到穩固效果，還有輕盈的視覺感。

業者表示，因應開幕也推出優惠活動，7／12前Uber Eats消費滿300元折60元；門店指定咖啡豆、濾掛咖啡、聯名杯款任選2件享85折回饋。

▲星巴克近期推出父親節蛋糕預購優惠，「法式巧克力泡芙風味星冰樂」新登場。（圖／星巴克提供）

星巴克也將在7／7推出南韓熱賣的「法式巧克力泡芙風味星冰樂」新飲，同時也針對父親節推出預購優惠，7／7起至7／20期間，購買父親節指定6吋蛋糕可享有88折優惠，結帳可再獲得好友分享優惠券。85度Ｃ也針對即將來臨的父親節，推出主題蛋糕預購優惠，8／5前購買特定品項，可享85折，此外在8／8透過85Cafe App註冊會員購買，還可再參加SONY PS5、TWINBIRD 手沖咖啡機、Marshall藍芽喇叭、tokuyo 智跑機抽獎。