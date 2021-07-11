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迪士尼控選邊站！貝兒玫瑰抱枕PK巨大烏蘇拉　你最想抱哪個？

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編輯／ChiNg

迪士尼是陪伴許多人長大的童年回憶，不管是公主還是反派角色都各自擁有眾多粉絲，迪士尼亦非常照顧鐵粉，時常推出各種角色周邊商品讓大家能圓一場童話美夢，下面小編特蒐公主控＆反派控必收的單品清單，大家趕緊手刀丟進購物車不要錯過。

＃《美女與野獸》懶人抱枕

象徵浪漫愛情的紅玫瑰是《美女與野獸》的經典元素，居家品牌HOLA以迪士尼公主為題打造出這款粉色調玫瑰造型的懶人抱枕，光是超夢幻的外觀就吸引大票粉絲目光，一上架便引起瘋搶。

▲▼美女與野獸抱枕。（圖／翻攝）▲▼美女與野獸抱枕。（圖／翻攝）

▲《美女與野獸》玫瑰造型懶人抱枕。（圖／翻攝自特力家官網，下同）

這朵代表著貝兒與野獸之間真愛的玫瑰抱枕，不僅配色仙氣逼人就連花瓣上亦印有貝兒的插畫圖樣以及美女與野獸之英文字樣，公主的貴氣與童話的夢幻色彩盡是十足。

▲▼迪士尼粉必收。（圖／翻攝自trplus.com.tw）

此系列還有灰姑娘王冠、白雪公主蘋果及愛麗兒貝殼造型，愛麗兒貝殼已售完，如果陷入了選擇障礙，當然可以全部打包。

＃小美人魚貝殼收納罐＆收納盤

另外日本迪士尼也推出小美人魚系列單品，此次分別有粉紅貝殼收納罐以及貝殼飾品收納盤兩樣夢幻周邊。前者以粉色調為主將整體設計為一個精美華麗的貝殼造型，不僅外觀輪廓逼真搭配上面的海星以及珍珠元素，使得自己彷彿就身在海底世界一樣，放在客廳、浴室、臥房，一秒就能打造美感空間。

▲▼小美人魚系列單品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）▲▼小美人魚系列單品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲小美人魚貝殼收納罐（圖／翻攝自shopdisney，下同）

另一款同樣讓人無法抗拒的大理石紋貝殼飾品收納盤，對於女生來說永遠都有買不完的耳環、項鍊等飾品，有了這個絕對能讓你享受猶如皇宮般的生活品質，一旁還有小比目魚和珍珠裝飾陪伴，就像愛麗兒一樣，喜歡各式閃亮的物品來打扮自己。

▲▼小美人魚系列單品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）▲▼小美人魚系列單品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

＃壞皇后＆烏蘇拉香氛蠟燭

不僅公主系列就連反派角色們也來參一咖了，HOLA將迷人的壞皇后以及烏蘇拉打造為魅力無法擋的造型香氛蠟燭，光放在家中就能感受到滿滿殺氣、邪惡指數爆表非常值得珍藏；除了外觀精緻度沒話說之外，特選的香氣幫你保持室內的芬芳，嗅覺與視覺的雙雙饗宴肯定是送禮、自用兩相宜。

▲▼反派造型香氛蠟燭。（圖／翻攝自trplus.com.tw）▲▼反派造型香氛蠟燭。（圖／翻攝自trplus.com.tw）

▲壞皇后＆烏蘇拉香氛蠟燭（圖／翻攝自特力家官網，下同）

＃烏蘇拉造型抱枕

另外烏蘇拉粉們同樣不能錯過的便是這款造型抱枕，光是長長的腳就已經跟身體呈現1：1的驚人比例讓人看了頭皮發麻，加上她經典的高傲神情給人一種既陰森又神秘的氛圍彷彿自己就身在童話故事中、非常逼真；整體抱枕除了超仿真以外，質地上採用了親膚的面料使得皮膚敏感的人也不會有任何不適，且搭配精緻的繡花技術讓整個烏蘇拉抱枕質感更上一層樓，反派鐵粉們趕緊手刀下單。

▲▼烏蘇拉造型抱枕。（圖／翻攝自trplus.com.tw）

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關鍵字：

迪士尼, 公主, 反派, 彩妝, 聯名

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