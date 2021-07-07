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缺貨詢問爆表、韓女團itzy愛用「小資粉底」不到千元就能輕鬆入手

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記者李薇／台北報導

便宜也有好貨，《ET FASHION》就整理3款開架販售的底妝單品，不但藝人明星愛用，妝感更是持久有遮瑕，絕對是小資女必收的單品。

1.PONY EFFECT 絕對遮瑕隱形粉底

▲PONY EFFECT,媚比琳,3INA,itzy,lia,。（圖／品牌提供）

PONY EFFECT缺貨已久、詢問度破表「絕對遮瑕隱形粉底」回來了！獨創「隱形柔焦遮瑕粉體」，全天候零瑕疵！將不同大小粉體粒子完美混合，且具備高度應變性，隨不同油份與肌膚濕度狀況自動填補肌膚紋理，完美校正膚色，讓細緻的動態粉體轉化為無瑕卻又自然零粉感。

2.媚比琳 無敵特霧超持久粉底液

▲PONY EFFECT,媚比琳,3INA,itzy,lia,。（圖／品牌提供）

itzy成員Lia最愛的舞台妝拍檔，就靠「媚比琳 無敵特霧超持久粉底液」維持全天無瑕妝感，全力表演也不擔心土石流危機！以專業底妝科技獨家研發羽感輕盈裸霧粉體的無敵特霧超持久粉底液，上妝同時幻化為HD高畫質粒子般霧感微粒，能自然修飾泛紅、斑點、暗沉等NG膚況，彷彿開啟天然美肌濾鏡。

3.3INA 柔霧光美肌氣墊粉餅

▲PONY EFFECT,媚比琳,3INA,itzy,lia,。（圖／品牌提供）

今年3INA再推底妝鉅作，重磅推出亞洲限定#生乳氣墊「柔霧光美肌氣墊粉餅」，主打為肌膚注入如生乳般的奶油柔霧光澤、輕拍出爐24H持久無瑕綿密生乳肌，顛覆氣墊粉餅給人易出油脫妝的印象，輕薄持妝妝感，一拍親膚柔焦、神隱。

關鍵字：

PONY EFFECT, 媚比琳, 3INA, itzy, lia

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