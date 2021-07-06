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康是美 X Kakao Friends萬用巾、製冰盒爆可愛！對尬屈臣氏蠟筆小新超萌公仔

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▲▼屈臣氏、康是美攜手卡通明星吸買氣 。（圖／品牌提供）

全民宅在家，更需要從生活中找樂子。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

宅在家已成全民運動，康是美和屈臣氏更有志一同攜手超可愛卡通明星，企圖搶攻消費者荷包，康是美首次攜手南韓高人氣明星角色Kakao Friends，屈臣氏推出超可愛蠟筆小新集點活動，喜歡的粉絲別錯過！

▲▼屈臣氏、康是美攜手卡通明星吸買氣 。（圖／品牌提供）

▲康是美標榜不需集點，消費即可加價購。

7/7-8/24期間，康是美門市和網購同步推出Kakao Friends加價購活動，消費不限金額即可加購多樣商品，金卡會員更可享9折優惠，像是KA心玩雙層包、摺疊野餐籃、萬用巾、摺疊椅、藍芽耳機、藍芽喇叭…等共18款商品，讓你宅在家也幸福。

▲▼屈臣氏、康是美攜手卡通明星吸買氣 。（圖／品牌提供）

▲製冰盒在夏季活用度超高。

其中「KA心喝杯套組」內含吸管水杯，搭配輕巧可愛的手提杯套，「KA心一夏製冰盒」Ryan跟Apeach的表情好可愛，除了製冰還能製作果凍甜點，CP值超高。

▲▼屈臣氏、康是美攜手卡通明星吸買氣 。（圖／品牌提供）

▲可愛蠟筆小新深受消費者喜愛。

屈臣氏與日本超人氣角色蠟筆小新再次攜手合作，即日起至7/28推出「一起變新趣」集點活動，本次集點商品以蠟筆小新慵懶睡衣風作為主要元素，再加上小新生活中不可缺少的小葵以及小白，第一波集點活動共祭出5款商品，不僅可愛童趣、也相當實用。

▲▼屈臣氏、康是美攜手卡通明星吸買氣 。（圖／品牌提供）

▲隨身包設計也別具巧思。

其中「可愛隨身包」及「好裝行李箱」為7/1-7/28期間限定商品，可愛隨身包共推出兩款，分別為榻榻米版以及羊咩咩版的，內藏可動式小新、小葵公仔，從包包拿出立刻萌翻全場。

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關鍵字：

屈臣氏, 康是美, 加價購, 卡通聯名, 集點

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