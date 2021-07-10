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網公認4個「決定分手的瞬間」　愛到不快樂了、陪他長大太難

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▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

▲4個決定分手的瞬間。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

每段戀情有不一樣的故事，但下定決心分手的那個瞬間，卻能讓人很有同感，無論有過多麼甜蜜的回憶，但是往往一個當下就突然想通了，所以心甘情願放手，看看以下4個決定分手的瞬間，早點放生不對的人。

1. 愛你不是快樂的事情

雙方在一起如果不快樂居多，總是少不了爭吵環節，那麼就需要思考是否應該放手了，因為很可能是「習慣」有對方的陪伴，寧願將就也不想分手，進而讓彼此在一起的時候，蒙蔽了問題本身，久而久之問題沒有解決，但是日子依舊過著，卻也並不開心，其實就是忘了戀愛的本質。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

2.不想陪一個男人長大

身邊有個長不大的另一半的確很累，從不計劃未來、講過的話好像沒聽過，讓戀愛變得很疲憊，別忘記任何人都是需要依靠的，有的人並非長不大，而是他們根本不想長大。

3.吵架永遠要贏

情侶間爭吵是難免的，但是有些人把吵架磨合當成一場比賽，遇到問題絲毫不願意認輸和退讓，好像面子才是最重要的事情，這樣的態度相處一時都已經很累了，就別說相處一世了。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

4.不再為他找藉口了

愛他的時候，任何事情都可以忍受，不停為他「沒那麼愛」的行為找藉口，其實藉口只是騙騙自己，但是到最後連自己也騙不過的時候，就知道真的要放手了。

關鍵字：

愛情, 戀愛, 分手, 情侶

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