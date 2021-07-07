改善敏感肌的「6大飲食關鍵」！營養師：「這類」食物要少吃

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記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

近年來有越來越多人有肌膚敏感問題，除了錯誤保養方式、不良生活習慣、壓力影響外，最近又因氣候炎熱加上防疫時常戴口罩，讓肌膚正敏感的人更加不適。想改善肌膚敏感狀況，除了溫和簡單的保養，吃對食物也很重要！知名營養師高敏敏就指出，飲食習慣也是造成膚質不穩定的隱形殺手，快把以下6大飲食關鍵記好，幫你更快改善肌膚敏感狀況。

1.多攝取好油



Omega-3好油是降發炎營養素，像是深海魚、海藻、堅果、亞麻籽等都是富含Omega-3脂肪酸的食物，平時可多吃。

2.養好腸道益生菌



好菌有助於免疫系統平衡、減少過敏，當好菌多壞菌少、腸道粘膜完整，更能降低過敏機率，推薦可多攝取優格、優酪乳。

3.補充皮膚營養素



像是維生素A、C、E等營養素能幫助鞏固肌膚健康，推薦可多吃紅蘿蔔、奇異果、堅果等含有皮膚營養素的食物。

4.彩虹蔬果天天吃



天然蔬果的植化素對人體有保護作用，可減少慢性發炎體質，建議天天吃彩虹蔬果。

5.少吃加工食品



看不到食物原型的加工食品，裡面大多含有味精、人工色素，或是添加了防止食物氧化、變質、腐敗的防腐劑，容易使身體慢性發炎，也易引發敏感肌皮膚敏感，建議少吃加工食品、多吃原型食物。

6.避開過敏食物



遠離會讓自己過敏的食物，另外，不新鮮的食物會有細菌分解產生組織胺，可能會引發皮膚敏感，甚至導致過敏。

最後，高敏敏也提醒，敏感肌膚主要是指因受外界刺激，讓肌膚處於暫時受損狀態，並不是膚質常態，只要減少刺激加上對的飲食習慣，是可以慢慢穩定下來的，因此讓自己吃好、睡好、放鬆心情都很重要，疲勞跟壓力都會讓人免疫力變差，使肌膚情況惡化。

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