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行李箱好講究！　美女網紅必備LV、坎城影展評審主席萬寶龍出征

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▲▼ Chiara 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara Ferragni搭歐陸班機時帶LV行李箱、Dior托特包，手拎愛馬仕柏金包。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

歐美新冠肺炎疫情趨緩，明星名媛陸續展開旅程，出動好久沒派上用場的行李箱，忙著穿梭在歐陸之間的義大利籍的美女網紅Chiara Ferragni終於用上LV（Louis Vuitton，路易威登）經典的Monogram登機箱，再放上Dior近幾年熱賣的Logo托特包，兩者都有她的名字裝飾代表個人專屬，而她的貼身用品則收納在愛馬仕（Hermes）柏金包中，一身旅行包行頭就超過50萬元。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲本屆坎城影展評審團主席史派克李現身尼斯機場，他使用萬寶龍M_Gram 4810系列行李箱、後背包及腰包。（圖／萬寶龍提供，以下同）

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍M_Gram 4810系列掀蓋式後背包（左）36,700元，M_Gram 4810系列行李箱24,800元。

時尚型女愛用LV、Dior與愛馬仕，不少男性則愛用萬寶龍（Montblanc），尤其近幾年設計年輕化，與潮流接軌，打破多數人停留在商務人士愛牌的印象。再度連任本屆坎城影展評審團主席的史派克李（Spike Lee），此行便選擇萬寶龍M_Gram 4810系列腰包、掀蓋式後背包及行李箱現身尼斯機場，而他在街頭散步更是一身輕便，斜背腰包成為最佳配件。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲史派克李輕裝出門，斜背M_Gram 4810系列腰包，19,700元。

萬寶龍M_Gram 4810系列的雙色M圖案，靈感源於1920年代品牌往來信函中所使用的文字圖案，此系列皮件具有包覆抗刮損的PVC帆布，並以黑色皮革飾邊，展現精緻質感。

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關鍵字：

Chiara Ferragni, LV, Dior, 愛馬仕, Montblanc, 萬寶龍, 史派克李

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