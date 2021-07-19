fb ig video ETtoday search mobile

夏日這樣穿好降溫！學韓妞「果汁系」搭配　桃紅＋鮮綠竟然超甜

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

炎熱的夏日就要用甜美的「果汁系」穿搭來調和！彷彿熱帶水果般繽紛的撞色穿搭方式，雖然是飽和色系，卻讓人一眼就覺得清爽，在視覺上營造出「清涼降溫」效果，韓妞們早已紛紛在IG上曬出，以下一起把搭配秘訣get起來，疫情後就要這樣穿出門擺拍。

＃甜甜果汁感穿搭

▲ 夏日果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲ 夏日果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲綠洋裝＋桃紅腋下包點綴，撞色得恰到好處。（圖 / 翻攝IG@__kindacool)

由BOTTEGA VENETA（BV）帶起風潮，成為近期大勢色的「BV綠」，在夏天很亮眼，毛巾材質的「BV綠」洋裝，簡約的流暢剪裁加上明亮配色，剛好為悶熱的天氣注入一股清爽氣息，搭配可愛的桃紅腋下包點綴，撞色得恰到好處，遠看就好像有點微醺感的果汁氣泡酒，洋溢著滿滿的度假氛圍。

▲ 夏日果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲ 夏日果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲淺色風格輕鬆穿出沁人心脾的「果汁系」穿搭。（圖 / 翻攝IG@yoo.xx)

一樣是綠色+粉紅的對比色組合，不同於上一組穿搭，明亮又不刺眼的色系，是乾淨的淺色風格，剛好帶出專屬夏日的活力感，脖子上粉嫩的條紋絲巾展現多層次的搭配法，輕鬆穿出沁人心脾的「果汁系」穿搭。

＃單品混搭撞色

▲ 夏日果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲巧妙運用單品混搭撞色，令人好感度倍增。（圖 / 翻攝IG@_inghwajang)

若是無法一下就大膽挑戰搶眼撞色的話，可以先從單品混搭下手，像韓妞這樣在簡單的大學T造型中，巧妙運用深藍色的襪子與淺綠短褲碰撞吸睛，為日常就能穿出門的風格帶來全新變化，令人好感度倍增。

＃出遊踏春風

▲ 夏日果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲ 夏日果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲夏季出遊首選甜美的水果印花洋裝。（圖 / 翻攝IG@yoo.xx)

甜美的水果印花洋裝簡直太適合夏季出遊穿搭了！點點櫻桃洋裝被當成開襯衫只扣了中央三顆鈕扣，小心機露腰耍辣，拉長視覺比例，下半身則以草綠寬褲襯托深藍裙裝，在悠閒又隨意的穿搭中依舊清新亮眼。

►超好裝「夏日大包」盤點！3.5萬元買到最夯Chloe、COACH蔬菜水果巨可愛

►韓素希「純欲系」風格又甜又辣　露小蠻腰、曬筆直長腿太惹火
 

關鍵字：

穿搭, 果汁系

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

「超難追3大星座」追到心好累！金牛感情遲鈍、Top 1太難懂

「超難追3大星座」追到心好累！金牛感情遲鈍、Top 1太難懂

「最不會挑劇本」的6位陸劇男星　許凱連崩3部，黃曉明不拍的劇都爆紅

「最不會挑劇本」的6位陸劇男星　許凱連崩3部，黃曉明不拍的劇都爆紅

奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

8款「精品腋下包」值得買！LV多功能太燒　PRADA豆沙色小姊姊必備 斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟 拿對包專業度就提升！職場新鮮人的4款質感13吋筆電包　萬元左右就可收 環球《鬼滅之刃》設施公開！VR版「無限列車」太刺激　還有鬼殺隊訓練營 65歲法國嬤代言泳裝！「維持少女體態」20年來堅持每天做一件事 奧斯塔羅12星座一周運勢0719-0725　金牛能多賺點錢、射手空忙一場 正夯的「寬褲」不會搭？5種風格學起來　版型、材質都要慎選

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面