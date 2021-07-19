夏日這樣穿好降溫！學韓妞「果汁系」搭配　桃紅＋鮮綠竟然超甜

記者王蓁蓁 / 台北報導

炎熱的夏日就要用甜美的「果汁系」穿搭來調和！彷彿熱帶水果般繽紛的撞色穿搭方式，雖然是飽和色系，卻讓人一眼就覺得清爽，在視覺上營造出「清涼降溫」效果，韓妞們早已紛紛在IG上曬出，以下一起把搭配秘訣get起來，疫情後就要這樣穿出門擺拍。

＃甜甜果汁感穿搭

▲綠洋裝＋桃紅腋下包點綴，撞色得恰到好處。（圖 / 翻攝IG@__kindacool)

由BOTTEGA VENETA（BV）帶起風潮，成為近期大勢色的「BV綠」，在夏天很亮眼，毛巾材質的「BV綠」洋裝，簡約的流暢剪裁加上明亮配色，剛好為悶熱的天氣注入一股清爽氣息，搭配可愛的桃紅腋下包點綴，撞色得恰到好處，遠看就好像有點微醺感的果汁氣泡酒，洋溢著滿滿的度假氛圍。

▲淺色風格輕鬆穿出沁人心脾的「果汁系」穿搭。（圖 / 翻攝IG@yoo.xx)

一樣是綠色+粉紅的對比色組合，不同於上一組穿搭，明亮又不刺眼的色系，是乾淨的淺色風格，剛好帶出專屬夏日的活力感，脖子上粉嫩的條紋絲巾展現多層次的搭配法，輕鬆穿出沁人心脾的「果汁系」穿搭。

＃單品混搭撞色

▲巧妙運用單品混搭撞色，令人好感度倍增。（圖 / 翻攝IG@_inghwajang)

若是無法一下就大膽挑戰搶眼撞色的話，可以先從單品混搭下手，像韓妞這樣在簡單的大學T造型中，巧妙運用深藍色的襪子與淺綠短褲碰撞吸睛，為日常就能穿出門的風格帶來全新變化，令人好感度倍增。

＃出遊踏春風

▲夏季出遊首選甜美的水果印花洋裝。（圖 / 翻攝IG@yoo.xx)

甜美的水果印花洋裝簡直太適合夏季出遊穿搭了！點點櫻桃洋裝被當成開襯衫只扣了中央三顆鈕扣，小心機露腰耍辣，拉長視覺比例，下半身則以草綠寬褲襯托深藍裙裝，在悠閒又隨意的穿搭中依舊清新亮眼。

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