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網讚：超準！挑一款你喜歡的「洗髮精香味」，秒測愛情盲點

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▲▼從喜愛「洗髮精香味」測你的愛情盲點 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲從喜歡的洗髮精香味可看出你愛情真實狀況。（圖／翻攝自IG/emisuzuki_official、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

身邊不少女生朋友，總嚷嚷想要脫單，條件很好但是就是找不到好對象，女孩們，你對挑選另一半的條件真的清楚嗎？日前有一個心理測驗竟可從喜愛的洗髮精香味中，看出你的理想對象輪廓，想要更了解自己，不妨來測試一下。

大部分女生對洗髮精都很講究，除了挑選功能性，更在意它的香味，舒服的香味不僅自己聞了療癒，若有似無的髮香更能增添魅力。想要脫單的你，不妨試試「挑洗髮精香味」心理測驗，幫你測出你的愛情盲點。

你最喜歡哪種香味的洗髮精呢？

A.天然皂香

B.優雅花香

C.甜甜蜂蜜香

D.柑橘果香

▲▼從喜愛「洗髮精香味」測你的愛情盲點 。（圖／Unsplash）

A.天然皂香

喜歡聞起來舒服的肥皂香，你挑選對象的條件是希望對方能和你有相同價值觀，若是理念不同、常爭吵會讓你備感壓力，理性的你其實戀愛條件其實非常清晰。

▲▼從喜愛「洗髮精香味」測你的愛情盲點 。（圖／Unsplash）

B.優雅花香

喜愛花香的你，是朋友眼中的好好小姐，但對另一半的要求卻出奇的高，100分的完美對象難尋。期待擁有一位能什麼都能順著你的對象，這樣的強求總讓每段戀情都不持久、

▲▼從喜愛「洗髮精香味」測你的愛情盲點 。（圖／Unsplash）

C.甜甜蜂蜜香

喜歡蜂蜜香味的你，個性大而化之，談起戀愛來總是不小心踩到對方底線而不知，相處時別只顧著自己，也要多花心思留意對方反應才行。

▲▼從喜愛「洗髮精香味」測你的愛情盲點 。（圖／Unsplash）

D 柑橘果香

偏愛純淨味道的你，很了解自己優勢表現於另一半面前，因為自我要求高，對另一半的標準自然不低，交往後總是容易放大他人缺點，導致自己不開心。

►不愛也絕不主動提分手！「3星座組合」戀愛總是歹戲拖棚

關鍵字：

心理測驗, 洗髮精香味, 愛情, 戀愛

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