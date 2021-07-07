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夏日必備「涼感保養」一擦秒降溫！碧兒泉「降躁凝凍」、ORBIS泡泡精華

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▲▼夏季必備降溫保養盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲一到悶熱的夏季就讓人想用些清爽、有涼感的保養品。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@aoihamada，品牌提供

梅雨季過去了，也代表正式進入夏季，連日高溫是不是讓你連保養感覺悶熱、不想擦？最慘的是，在室外狂冒汗、出油量也爆增，躲回室內吹冷氣，卻吹出乾荒泛紅肌，整個肌膚躁動失控。乾據調查，「能清爽舒緩悶熱的保濕產品」是許多人夏季最重視的保養需求，近來也有不少品牌都推出質地清爽又帶有涼感的保濕、舒緩護膚品，一抹立馬降膚溫，讓夏日保養變得涼爽又療癒。

▲▼夏季必備降溫保養盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

碧兒泉 全效舒緩保濕凝凍，50ml，NT$1,800。

碧兒泉全新推出的全效舒緩保濕凝凍被稱為「降躁凝凍」，微帶涼感的凝凍狀質地，添加獨家專利舒緩因子「薄荷萃取＋明星成分奇蹟溫泉活萃」，一抹就能立即清爽舒緩、降低膚溫，搭配「角質調理配方」、大小分子玻尿酸及三重神經醯胺，保濕同時修護敏感泛紅，並能改善粗大毛孔、平滑膚觸，不論油肌乾肌都能使用。

▲▼夏季必備降溫保養盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

ORBIS 芯生悠肌能精華－沁涼泡泡版，50g，NT$1,250。

7月全新推出的「芯生悠肌能精華－沁涼泡泡版」是有著沁涼氣泡感質地的前導型美容液，細密泡泡能快速貼合肌膚。「沁涼浸透配方設計」能幫助後續保養浸透，搭配抗氧化「G2S促進成分」及「水通道關鍵成分」，能降低外在水分散失，並為肌膚補水潤澤，讓肌膚恢復彈潤透亮。

▲▼夏季必備降溫保養盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

東森自然美 肌因極光白修護凝凍，50ml，NT$2,280。

「肌因極光白系列」以α熊果素為主成分，搭天然抗黑嫩白修護植萃、甘草、雙重維他命C複合亮白配方，能改善暗沈瑕疵、預防斑點生成，此外修護凝凍更含防風、當歸、桑白皮、小黃瓜、玻尿酸等修護精華，可迅速補充水分與養分，使肌膚油水平衡，加強保濕。

▲▼夏季必備降溫保養盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

RMK 煥膚美肌露（沁涼凝露型），150ml，NT$1,400。

RMK夏季限定推出的煥膚美肌露（沁涼凝露型），具有涼感的凝膠質地，塗抹瞬間會融化為水感液狀，迅速滲透肌膚，添加鼠尾草菁華、魚腥草菁華及西洋梨發酵菁華等保濕成分，舒緩肌膚兼具保濕效果，融合香辛調與玫瑰、檀香的淡雅香氣，使用起來更療癒。

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關鍵字：

保養, 護膚, 涼感, 降溫, 清爽, 夏日, 夏季, 必備, 保濕, 舒緩

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