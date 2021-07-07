注意！「5個飯後壞習慣」別做，原來立刻吃水果不會助消化

▲這些飯後壞習慣，其實都會影響健康。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

吃飽後你都做些什麼呢？癱在沙發上不動，還是立刻來盤水果，原來我們日常生活常做的事情竟是錯！這些錯誤的習慣會導致腸胃消化不良，進一步影響健康。以下這些行為，飯後千萬不要做！

#飯後立刻吃水果

很多人喜歡飯後習慣吃水果，以為立刻吃水果能夠助消化，甚至幫助解救正餐的油膩，但事實上正餐過後，腸道正處於消化過程，若是直接吃水果會影響正常食物消化，最適當的時間是晚餐後半小時至一小時再吃較理想。

#飯後直接洗澡

有人說過度飢餓的時候，應避免洗澡，因為這樣可能會導致缺氧或暫時性貧血，那麼吃飽後可以洗澡嗎？答案是不行， 因為飯後血液循環和能量全都集中在胃腸消化上，這時候洗澡容易造成消化不良，甚至大腦缺氧。

#飯後激烈運動

很多人都說飯後適當運動，像是散步能幫助消化，但若是後立即進行激烈運動則是萬萬不可，這樣不只會影響食物消化吸收，也很不利於健康。

#飯後馬上睡覺

吃飽很容易昏昏欲睡，這都是因為飯後消化器官的血流增加，相對使得腦部血液供應減少。如果飯後立刻入睡，會使腸胃蠕動緩慢，消化液分泌減少，食物就不能充分被消化。

#飯後解開釦子

不少人吃飽後，肚子撐到就像快炸開一樣，這時解開釦子的很舒服，但這麼一來會造成腹腔內壓下降，導致胃部下垂，不可不慎啊！

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