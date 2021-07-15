錶上開打高爾夫球　蕭邦美鑽滑進貴婦心

▲蕭邦Happy Sport Golf腕錶鑲鑽錶圈款（左）683,000元，精鋼與玫瑰金款355,000元（圖／蕭邦提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

蕭邦著名的滑動鑽石錶又有新鮮設計，結合今年最流行的綠色，創作高爾夫球主題的Happy Sport Golf腕錶，面盤上除了經典的5顆滑動鑽石，竟出現了同樣會隨錶主手腕律動而滑動的高爾夫球與球桿，充滿趣味的設計，肯定擄獲熱愛高球運動的女性目光。

▲蕭邦Happy Sport Golf腕錶面盤上有滑動高爾夫球桿與高爾夫球、5顆鑽石。

Happy Sport Golf腕錶以精鋼打造錶殼，公平採礦認證的18K玫瑰金製作錶圈，另有錶圈鑲鑽的奢華版本，兩款錶均以高爾夫球場上的綠地為面盤，讓小巧的高爾夫球、球桿以及5顆美鑽，隨著配戴者手部律動而恣意滑動，內載自動上鍊機芯，是一款內外兼具的機械女錶。

▲TAG Heuer Connected高爾夫球特別版智能腕錶，84,100元。（圖／TAG Heuer提供）



TAG Heuer則為高爾夫球愛好者打造專用智能錶，3D球場地圖、障礙物距離、擊球追蹤、計分卡、專業數據和開球落點區等功能，內設Wear OS by Google™的全天候線上服務，可隨時連線TAG Heuer Sport多款APP；其外型也源自高爾夫球運動，磨砂黑色陶瓷錶圈刻有18個刻度，作為在每一球洞表現的參考，綠色裝飾細節、呈現如高爾夫球表面紋理的白色錶帶均呼應設計主題。

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