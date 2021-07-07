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「4大NG洗碗錯誤」小心細菌增加7萬倍！第一條超多人天天做

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▲▼4大NG洗碗錯誤。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝自unsplash、pexels

就算是平常不太下廚的家庭，也還是會用到碗盤杯筷，洗碗可說是家家戶戶每天都要做的例行公事，但你知道嗎？你的碗可能都「洗錯」了！錯誤的洗碗習慣不僅餐具洗不乾淨，還可能讓細菌暴增，下次使用就把細菌吃下肚。像是以下4個很多人都習以為常的洗碗NG行為，光是第一條就有人天天犯。

▲▼4大NG洗碗錯誤。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

NG 1：用水浸泡

有些人習慣吃完飯後先把碗盤放到水槽裡，等晚一點有空閑再洗，就先用水泡著，覺得這樣之後比較好洗，但其實這樣不會比較好洗，反而會滋養一盆細菌，而且放越久越難洗，尤其是在炎熱的夏季，放置久一點就會因食物殘渣發酵而產生異味，可能光用洗碗精都洗不掉。

曾有實驗發現，在裝水的碗中各放入1～5g的肉類、魚、米飯和蔬菜，在室溫下放置10小時後，碗內的葡萄球菌、大腸桿菌數目增加至原來的7萬倍！

所以最好是炒菜完趁鍋底還有點熱、吃完飯趁著碗盤裡的水分沒乾就儘快清洗，用溫水搭配一點洗潔精，油污容易就能洗乾淨了。

▲▼4大NG洗碗錯誤。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

NG 2：碗盤全疊在一起

吃完飯收拾碗筷時，如果把碗盤全堆疊在一起，會交叉污染，讓清洗時的工作量加重。

正確的做法是，收拾碗盤時最好可稍微分類，把有油和沒油的分開放，先洗沒油的再洗有油的。另外，裝生肉、生食的碗盤也要和裝熟食、蔬果的碗盤分開放及清洗，先洗裝熟食的碗盤，再洗裝生食的。

▲▼4大NG洗碗錯誤。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

NG 3：洗完不晾乾就收櫥櫃

有些人為求快速，洗完碗筷不等晾乾，稍微甩一甩水後就直接收近櫥櫃裡，小心這樣又會讓碗盤上滋生細菌。

清洗碗盤後最好先晾乾，尤其容易生鏽的鐵鍋等器具還可用廚房紙巾擦乾，確認乾燥後再分別收納。

▲▼4大NG洗碗錯誤。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

NG 4：洗碗精用太多

當碗盤油污較多、比較髒時，你也是直接倒一大坨洗碗精到碗盤中或直接擠在菜瓜布上開刷？覺得泡沫多才代表洗得乾淨？洗潔精用太多，容易沒沖乾淨，都跟著吃進肚子裡。

建議先裝半碗溫水擠入適量洗碗精稀釋，再用海綿沾著洗，且搭配溫水沖洗，不用大量清潔劑就能洗得很乾淨了。清潔劑中的清潔物質含有大量分解酶，而分解酶在38度左右效率會達到最高，因此用溫水洗碗可高效利用清潔劑，使去污能力更好。

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關鍵字：

居家, 生活, 家居, 洗碗, 碗筷, 清洗, 餐具, 錯誤, NG行為, 誤區

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