「極致黑精品包」百搭推薦！Dior質感爆棚　Rose背YSL腋下包更生火

告別夏季的繽紛色彩，最近時尚界率先吹起一股「黑色風潮」，也暗示著今年秋冬絕對少不了黑色單品！這次編輯就來推薦6款「極致黑精品包」每顆都經典又百搭，就連韓星Jessica、ROSÉ也搶揹，想入手人生第一款精品包選擇黑色絕不會出錯！

2021 極致黑精品包推薦No.1：Dior Lady Dior 黑色釕金屬小羊皮中型提包

Dior繼2019年推出Ultra Black系列引爆話題後，2021年早秋又打造全新Uber Black系列！以霧面皮革包身，點綴上鐵灰色钌製金屬配件，讓Lady Dior、30 Montaigne等包款散發低調內斂氣質。

▲Dior Lady Dior 黑色釕金屬小羊皮中型提包。（圖／IG@Jessica.syj、Dior）

另一款漆皮亮面小牛皮則搭配鍍鈦金屬吊飾、鍊條等金屬零件，營造率性不羈的反光效果，透過異材質設計，完美詮釋兩種不同風格的黑色主義！

▲Dior Lady Dior 黑色釕金屬小羊皮中型提包。（圖／Dior、IG@izzydizzo）

2021 極致黑精品包推薦No.2：Prada Galleria Saffiano皮革中號手袋

最近話題最高的精品包非PRADA Galleria系列莫屬，從台灣女星曾之喬、李沐到韓團Twice成員Sana全都人手一包，而且還特別有默契的都選中黑色款式，立體包型與雙提把及可拆式背帶，再簡單地點綴上PRADA經典三角Logo，展現出Prada Galleria俐落簡約的時尚感。

▲Prada Galleria Saffiano皮革中號手袋。（圖／IG@chiaochiaotzeng、@mumoonlee）

▲Prada Galleria Saffiano皮革中號手袋。（圖／IG@twicetagram、@miyayeah）

▲Prada Galleria Saffiano皮革中號手袋。（圖／Prada）

2021 極致黑精品包推薦No.3：YSL LE 5 À 7黑色鱷魚紋壓花復古肩背包

復古又時髦的腋下包本季續夯！YSL全新推出「LE 5 À 7」系列包款，以優雅半月形包身，搭配上與金色YSL Logo 字樣，帥氣洗鍊的外型，讓人一眼就愛上。

▲YSL LE 5 À 7黑色鱷魚紋壓花復古肩背包。（圖／IG@ysl、YSL）

2021 極致黑精品包推薦No.4：Chanel 珍珠手環晚宴包

Chanel 2021 Métiers d'art 工坊系列展現品牌精湛工藝，這款「珍珠手環晚宴包」更是極致作品，手環式提把設計，讓包包也能像飾品一般靈活運用，也賦予小香菱格紋有了全新風貌。

▲Chanel 珍珠手環晚宴包。（圖／Chanel）

2021 極致黑精品包推薦No.5：Louis Vuitton COUSSIN MM側背包

許多人愛上Louis Vuitton包款都是因為「Monogram老花紋」但如果不想和別人撞款，那麼近期推出的「Coussin MM」絕對可以列入清單，選用小羊皮材質打造獨特蓬鬆Monogram壓花圖案，加上寬肩帶與金鍊條設計，想要休閒、優雅風格都能自己絕對，也為包包增添不少變化性。

▲Louis Vuitton COUSSIN MM側背包。（圖／Louis Vuitton）

2021 極致黑精品包推薦No.6：Gucci Diana竹節托特包

作為黛安娜王妃御用包款，Gucci Diana竹節托特包早在時尚界享譽盛名，最新復刻款式，不只保留標誌性竹節提把，還特別換上黑色皮革面料，並在包身正面鑲有「GG」logo的金屬飾釦，最後再以螢光色系的皮革束帶點綴，復古中又帶點活潑俏皮感，是款一年四季都百搭的夢幻逸品。

▲Gucci Diana竹節托特包。（圖／GUCCI、IG@gucci）

▲Gucci Diana竹節托特包。（圖／IG@diana.princess.wales、GUCCI）

文／美人圈

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