一逛就入坑！10間「小資女激推網拍」　多種風格最低400元有找

總覺得衣櫃少了一件衣服嗎？這想必是每個女生共同的煩惱吧（苦笑）～今天小編要為大家整理10間台拍推薦，小資女也能輕鬆購物，你最中意哪家呢？快傳給姊妹們分享吧！

小資女孩台拍推薦1：PAZZO

價位：500～1000元

說到「台拍」，你會第一個想到哪一家呢？相信PAZZO一定有出現在你們的學生時期吧！不但價格好入手，材質也非常不錯呢，特價時更是每每都讓人搶破頭，推出的風格支線＆IN THING，或楊丞琳代言的MORE REAL，都深受大家喜歡！居家系列更是被廣為讚賞，新品一波接著一波！

▲PAZZO許多小資女首推。（圖／PAZZO）

小資女孩台拍推薦2：MEIER.Q

價位：500～1000元

MEIER.Q相信你一定也不陌生！相較於上一間較有個性的款式，MEIER.Q是走一個「性冷淡風」，多為素色經典的款式，顏色也多為莫蘭迪色調，不要擔心會很單調，其實反而會有一種事業女強人的感覺！他們家的價格也落在上衣500、下著800左右，材質也想當不錯呢！很推薦剛出社會的小資女入手，非常多適合穿去上班的單品！

▲MEIER.Q非常多適合穿去上班的單品（圖／MEIER.Q）

小資女孩台拍推薦3：AOAP

價位：700～1200元

想當個精緻女孩，你一定要知道AOAP！他的單品多為亮色系，可鹽可甜，價位多落在上衣700～800，下著1200左右，雖然價格高了一點，但超不容易撞衫的！穿上他們家的衣服，韓系歐膩就是你！

▲韓系風格首選AOAP（圖／AOAP）

小資女孩台拍推薦4：CEREAL

價位：600～1800元

你喜歡甜美女孩，還是個性少女穿搭呢？小編希望自己都能夠駕馭呀！那你一定要知道CEREAL，他們家價格範圍較大，上著從600～1000都有，下著900～1800不等，但CEREAL每次出新品都超燒啊！尤其很多長版或one piece的款式，無論你走哪個風格都必須嘗試看看，一穿就愛上！

▲CEREAL每次出新品都超燒（圖／CEREAL）

小資女孩台拍推薦5：Per.

價位：400～800元

小資女孩一定要知道這間，那就是Perdot！如果你也喜歡韓系歐膩風，這家店一逛就會入坑，價格還超親民，上下著400元有找的款式不少呢！西裝褲也500初就有囉，還在等什麼～快點去逛逛吧！

▲這家店一逛就會入坑（圖／Perdot）

小資女孩台拍推薦6：LOVFEE

價位：400～800元

偏歐美的女孩看過來，LOVFEE的款式一定深得你心！小資女孩也一定要知道這家，LOVFEE多為於韓系偏歐美的款式，穿起來超顯身材！價格也很平價呢，上著約400～600，下著600～800，快去逛逛看吧！

▲LOVFEE的款式穿起來超顯身材（圖／LOVFEE）

小資女孩台拍推薦7：Mercci22

價位：500～1000元

這家相信你也不陌生，那就是時尚KOL漢娜妞創立的品牌Mercci22啦！每次的企劃看起來都超華麗、超有質感，沒想到價格也非常可愛呢！上身約500～700，下著700～1000左右，超適合派對或正式場合穿呢！你也被燒到了嗎？

▲時尚KOL漢娜妞創立的品牌Mercci22（圖／Mercci22）

小資女孩台拍推薦8：ērrr

價位：1000～2000元

這家errrstudio就有點韓系加上法式的風格啦，小仙女們絕對不能錯過！有歐膩的成熟感又有法式的元素點綴，他們家強調100%韓貨，購買也是用連線的方式，一旦錯過就沒有了呢！但價位屬於比較高一點的，大約都落在1000左右或以上，小資女孩就要評估看看是否要投資幾件啦！

▲errrstudio是100%韓貨。（圖／ērrr）

小資女孩台拍推薦9：oiiv

價位：600～1500元

想走ins風軟萌女孩，你一定要知道oiiv！他一樣是用預購的方式購買，各個都是闆娘精挑細選的選貨！超獨特眼光，初衷是「只想讓你隨便亂穿都很Q」是不是超可愛！繽紛的色調及圖案，都很顯個性呢！價位落差較大，從百元到2000多的都有，但是買過的朋友都讚不絕口，下次看到喜歡的不妨入手看看！

▲想走ins風軟萌女孩，你一定要知道oiiv（圖／oiiv）

小資女孩台拍推薦10：mouggan

價位：800～2000元

知名雙胞胎KOL大饅大力所創立的品牌mouggan，你一定知道吧！除了超率性設計，也是走偏冷淡風的感覺，俐落又簡單有氣場，被許多穿搭網紅說很適合穿去參加婚禮，一定也是你們很好的選擇！價位雖然偏高，都約莫落在1000初到2000，但質感一定更好、也可以穿得久呢！

▲知名雙胞胎KOL大饅大力所創立的品牌mouggan（圖／mouggan）

文／美人圈

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