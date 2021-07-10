「多功能眼頰盤」CP值爆表！畫出最流行日落妝　新手第一盤必選大地色

平常我們在挑選彩妝品時，不只會考慮粉質、色系以及外包裝，CP值高不高更是一大重點～以下精選8款PTT、Dcard CP值爆表「多功能眼頰盤介紹」讓你一次輕鬆搞定眼影、腮紅、打亮，快來一起看看吧！

2021人氣「眼頰兩用盤」推薦：PONY EFFECT L.A.潮光多功能眼頰盤

PONY大神一出手便知有沒有！PONY EFFECT 推出限量L.A.潮光多功能眼頰盤，以潮流之都L.A.為靈感，精選暖橘色與少女粉兩種色調，能創造出度假與派對兩種風格，一盤眼頰盤擁有霧面與亮面，無論是作為眼影打底、腮紅或是亮片色都很適合。

▲#001 馬里布海灘、#002 梅爾羅斯大街。（圖／PONY EFFECT）



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2021人氣「眼頰兩用盤」推薦：Milani 全臉彩妝盤

Milani 全臉彩妝盤也是今年的大黑馬之一，開架價格卻擁有專櫃質感的包裝與粉質，從粉嫩色、暖橘色眼影通通收藏，更棒的是連腮紅也囊括霧面與光澤款兩種，真的是要不要那麼貼心啊～#Light to Medium&#Medium to Deep 兩款色號從黃皮到白肌都能輕鬆駕馭。

>>淺色號＃110&中～深色號#120試色

2021人氣「眼頰兩用盤」推薦：heme 經典眼頰盤

MIT彩妝品牌也不輸大牌，heme 經典眼頰盤幾乎可說是美妝Youtuber人手一盤，提供#野薑橘、#山櫻粉2款色號，眼影與腮紅都為大家貼心搭配好同色系，使用起來超好上手，網友分享：「粉質超細緻、珠光色不易飛粉，整體表現都相當優秀。」

▲heme 經典眼頰盤。（圖／IG@hemecosmetics）

▲heme 經典眼頰盤。（圖／IG@hemecosmetics）

2021人氣「眼頰兩用盤」推薦：16brand 迷你雜誌彩妝盤

想入手人生第一盤眼彩盤首選它！一盤收藏了地主最愛的大地色，可以當作眼影打底、眉毛、腮紅甚至是修容，無論是絲絨霧面或亮片閃色，粉質都超貼膚、顯色適中絕對是新手的心頭好～

▲16brand 迷你雜誌彩妝盤。（圖／IG@16brand.tw）

>>＃Vol.02蜜桃玫瑰試色

2021人氣「眼頰兩用盤」推薦：1028 美不勝收限量眼頰盤

趙露思、Jennie帶火的「純欲妝」關鍵就在於奶茶色眼影，1028 美不勝收限量眼頰盤就是很棒的選擇！色號#After Glow餘暉，主打紅橘色眼影，搭配粉嫩杏桃色，能變化出性感撩人妝感，另一款#Twilight暮光則收錄栗子烤奶茶色，超百搭的土棕色對腫眼皮、雙眼皮都很友善。

▲1028 美不勝收限量眼頰盤。（圖／IG@1028_taiwan）

>>色號 #After Glow餘暉試色

2021人氣「眼頰兩用盤」推薦：Charlotte Tilbury 全臉眼頰盤

CT家的眼影真的很值得收！光是摸到粉質就想讓人尖叫，現在又一盤帶來打亮、修容、2色腮紅以及3色眼影，質地依舊保持高水準，完全零廢色的實用色系更是一大優點，也難怪就連美妝Youtuber Catie也深陷它的魅力之中。

▲Charlotte Tilbury 全臉眼頰盤。（圖／IG@ctilburymakeup）

>>色號 # 02Pink tones 試色

2021人氣「眼頰兩用盤」推薦：NARS 沙漠夕陽眼頰盤

NARS 沙漠夕陽眼頰盤的眼影盤在社群上討論度也超高！主打大地色系，上排4色眼影可隨意變化出6種以上眼妝，下排的煉瓦色，無論是當作腮紅或修容都萬無一失，質地滑順、不易掉粉，一整天持妝也沒問題。

▲（圖／Nars、IG@christintalksbeauty）

2021人氣「眼頰兩用盤」推薦：TomFord 最上鏡奢華眼頰盤

去年TOM FORD重磅推出的「最上鏡奢華眼頰盤」直到2021年依舊話題滿滿，光是絕美的手拿包外型就超勾引人心，以往專櫃的高單價常常會讓人卻步，但這次一盤收錄了超實用的夕陽橘、鮭魚粉、荔枝紅與打亮色，隨便一畫就能創造出今年最流行的日落妝，怎能叫人不心動呢？

文／美人圈 圖／美人圈

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